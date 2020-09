‘Puliamo il mondo’, cittadini invitati a partecipare all’iniziativa ecologica al centro storico

Si svolgerà sabato 26 settembre in una delle zone più caratteristiche della città, quella a ridosso della casa di Delicata Civerra

CAMPOBASSO. Anche il Comune di Campobasso aderisce a ‘Puliamo il mondo’, la storica iniziativa di volontariato promossa in Italia da Legambiente nell’ambito delle iniziative ‘Clean up the world’, il più grande appuntamento internazionale di volontariato ambientale che coinvolge ogni anno oltre 35 milioni di persone in circa 120 Paesi.

Quest’anno, l’edizione 2020 di Puliamo il Mondo, sarà in qualche modo un’edizione ‘speciale’ sotto vari aspetti, sia organizzativi sia operativi, e si inserirà in un periodo delicato per il Paese, che ha visto cambiare abitudini, modo di vivere, di lavorare, di spostarsi, ma non la voglia di far del bene e di impegnarsi in prima persona per la comunità e l’ambiente.

L’iniziativa a Campobasso si svolgerà sabato 26 settembre, dalle 15.30 alle 18.30, e sarà l’occasione per bonificare una situazione di grave degrado che insiste da anni sulla collina Monforte, ai margini del centro storico.

“Si interverrà per rimuovere un accumulo di rifiuti ingombranti stratificato negli anni - ha chiarito l’assessore all’Ambiente Simone Cretella - proprio al di sopra di uno dei luoghi più caratteristici del borgo: la zona della casa di ‘Delicata Civerra’ e, più precisamente, il tratto iniziale della pineta che da vico Portafreddo sale verso la chiesa di San Giorgio. Una zona abbastanza impervia, purtroppo utilizzata impropriamente da molti come deposito abusivo di rifiuti di ogni tipo.”

Per l’occasione, la Sea fornirà il supporto logistico con alcuni mezzi che faranno la spola con l’isola ecologica per lo scarico dei materiali che saranno rinvenuti e recuperati.

All’iniziativa, oltre il locale Circolo di Legambiente 'E.Cirese’, hanno aderito le associazioni ‘Primo marzo Molise’ ‘Dalla parte degli ultimi’, ‘Cittadinanzattiva’, l’'Associazione Centro Storico' e l’'associazione di vigilanza ambientale Aeop' (Associazione Europea operatori di Polizia).

L’invito è, naturalmente, esteso a tutti i cittadini armati di buona volontà che volessero dare il proprio contributo per la riqualificazione di un importante angolo di città. Per l’organizzazione di ‘Puliamo il mondo’ e le varie attività di pulizia, saranno rispettate tutte le misure di sicurezza e di distanziamento che verranno indicate sul posto dagli organizzatori.

L’appuntamento è fissato per tutti alle ore 15.30 in via Pennino, nei pressi del vico Portafreddo; ai volontari saranno distribuiti guanti da lavoro e materiale informativo.

