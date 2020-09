Rinviato al 2021 il concerto di Teresa Salgueiro. Slitta anche l’Art festival ‘Poietika’

L’annuncio della Fondazione Molise cultura. La decisione di differire l’attesa esibizione dell’artista portoghese per ragioni prudenziali, dovute al nuovo incremento di casi di Coronavirus

CAMPOBASSO. Annullato e rinviato al 2021 il concerto di Teresa Salgueiro, previsto per il 10 ottobre al Teatro Savoia di Campobasso. A chiedere il rinvio la stessa artista, voce dei Madredeus e grande espressione del Fado portoghese.

L’annuncio è stato dato dalla Fondazione Molise cultura, che insieme alla Regione aveva organizzato l’evento, inserito nel programma di ‘Sonika’. La decisione a seguito dell'incremento registrato su scala internazionale dei casi di Covid-19, e per ragioni prudenziali finalizzate alla tutela della salute.

Per le stesse ragioni di prudenza legate alla pandemia in corso, l'Art Festival ‘Poietika’, inizialmente programmato nella prima metà di ottobre, è differito alla prossima primavera. Poietika, in quella circostanza, si presenterà in una dimensione più ampia del consueto e con una doppia programmazione, divisa tra aprile e agosto 2021.

