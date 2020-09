Giovani per l’Unesco cerca soci: ecco il bando per il Molise

“Cerchiamo soci portatori di utopie, innamorati del proprio territorio e pronti a tutelarlo ed a valorizzarlo”, scrivono dall’associazione

CAMPOBASSO. L’Associazione italiana giovani per l’Unesco ha appena pubblicato bandi per la selezione di nuovi soci in tutte le regioni d’Italia. Ecco le caratteristiche: i candidati, cittadini italiani o cittadini UE residenti in Italia, di età compresa tra i 20 e i 35 anni, dovranno essere in possesso di un diploma di scuola secondaria superiore e/o universitario ed essersi distinti per merito in ambito scolastico e/o accademico e/o professionale, nei campi dell’educazione, della scienza e della cultura.

Costituirà ulteriore titolo preferenziale la conoscenza di base del mandato dell’Unesco ed esperienze pregresse nell’ambito del sistema delle Nazioni Unite (attività di ricerca e di studio, volontariato, tirocini, stage). In particolare, si ricercano candidati che possano dare il proprio contributo attivo nei progetti già in corso a livello nazionale (EDU, progetto didattico all’interno delle scuole e università, #Unite4earth, OceanNight, Italian Youth Forum). Si cercano ragazze e ragazzi che siano entusiasti e inclini al lavoro di gruppo; figure attive nell’ambito scientifico/creativo/culturale.

“Cerchiamo soci portatori di utopie, innamorati del proprio territorio e pronti a tutelarlo ed a valorizzarlo. I nostri progetti rappresentano anche un momento formativo di alto livello per i più giovani che non hanno ancora sviluppato un indirizzo professionale preciso, ma che desiderano cimentarsi nelle sfide raccolte dall’Agenda 2030 delle Nazioni Unite”, scrivono dall’Aigu.

I candidati selezionati saranno contattati, a mezzo email, dal Rappresentante Regionale dell’Associazione per lo svolgimento di un colloquio, le cui modalità verranno comunicate successivamente agli interessati. Il bando per la regione Molise è scaricabile qui. Maggiori Info, invece, a questo link.

