A Campobasso il workshop ‘Promozione del Turismo nella Regione Molise’

Sui temi di turismo ed enogastronomia, una quattro giorni di meeting che avrà come ‘base’ l’Hotel San Giorgio

CAMPOBASSO. Il Centro Associativo Promozione In Turismo, in collaborazione con Asso Cral Italia, CSV Molise Servizi per il Volontariato e l’Istituto di Istruz. Sup. L. Pilla, ha il piacere di presentare il meeting-workshop sul turismo ed enogastronomia nel Molise che si terrà a Campobasso dal 1 al 4 ottobre sul tema ‘Promozione del Turismo nella Regione Molise’ presso l’Hotel San Giorgio.

Per informazioni e dettagli chiamare i numeri:

Ufficio (solo mattina): 3791651060

Roberto Passarella (presidente): 3283797891

Rosario Mario D’Apice (responsabile ai progetti) 3351419489.

Programma di massima 1° Giorno - giovedì 1 ottobre

Primo pomeriggio

Arrivo dei Partecipanti e check-in presso l’Hotel.

Ore 15,30 - 16,30

Apertura ufficiale del Meeting-Workshop. Accreditamento dei partecipanti presso l’Hospitality Desk allestito nella sala dell’Hotel. Consegna materiale informativo.

Ore 16:30 – 19:30

Incontro nella apposita Sala Congressi attrezzata. Benvenuto ai Presidenti e inizio del dibattito. Saranno affrontati argomenti sulla Valorizzazione del Turismo individuale e di Gruppo, sia a carattere prettamente Turistico Culturale che Enogastronomico.

L’iniziativa, sostenuta con contributo della Regione Molise, assessorato alle Politiche Sociali, si propone di sviluppare ed incentivare l’incoming nel territorio, la cultura e l’enogastronomia della Regione.

Interverranno al dibattito personalità imprenditoriali e politiche, tra cui il Presidente della Regione Molise, l’Assessore al Turismo e delle Politiche Sociali oltre vari Sindaci di spicco della Regione che illustreranno - anche tramite ausili audiovisivi - le principali attrazioni ed i motivi da apprezzare per effettuare una visita nel Molise.

Ai partecipanti verranno offerti in omaggio prodotti gastronomici tipici regionali nonché materiale turistico tra cui una pubblicazione - realizzata ad hoc proprio per il Meeting - che permetterà di far conoscere agli intervenuti nuovi itinerari, nuove destinazioni ed esperienze diverse dalle solite, che faranno luce sulle bellezze artistiche e culturali molisane. Asso Cral interverrà, coadiuvato da un moderatore, a rappresentare le strutture associazionistiche e le loro esigenze.

Ore 20:00 – 22:30

Cena servita nel Ristorante dell’Hotel.

Ore 24:00

Pernottamento in Hotel