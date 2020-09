Il Sole 24 Ore rilancia sul Molise: "Destinazione ideale per riappropriarsi della semplicità"

Il quotidiano economico dedica un nuovo articolo alla regione rivelazione dell’estate 2020 dopo quello pubblicato sulla rubrica “Il cicloviaggiatore”

CAMPOBASSO. Dalle colonne del quotidiano nazionale “Il Sole 24 Ore” un nuovo articolo dedicato al Molise, dal titolo eloquente: “Destinazione Molise: paesaggi, sapori, sorprese”.

In risalto le bellezze storiche, naturalistiche, archeologiche, i borghi, le produzioni enogastronomiche: una “varietà che stuzzica lo sguardo e stimola la scoperta di angoli sempre nuovi, in un legame armonico tra passato e presente”.

In risalto i numeri confortanti di presenze turistiche registrati nel corso dell’estate appena trascorsa, con il sold-out in gran parte delle strutture ricettive e con un target di visitatori concentrato soprattutto nella fascia di età che va dai 35 ai 54 anni.

Turisti incantati dai paesaggi di mare, di collina e di montagna, da borghi, castelli e chiese; un territorio che si svela agli amanti del trekking attraverso le “autostrade verdi” che seguono l’antica tradizione della transumanza.

Una ulteriore vetrina promozionale dedicata al Molise dal Sole 24 Ore dopo l’articolo pubblicato lo scorso 11 settembre sulla rubrica “Il cicloviaggiatore” che ha messo in evidenza “Il Molise selvaggio da Saepinum alla via dei tratturi” da scoprire in bici.

