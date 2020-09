Campobasso, premiati i giovani vincitori del concorso ‘Un poster per la Pace’

Il Lions Club locale ha tenuto la cerimonia, nel pieno rispetto delle norme anti Covid. Ecco chi sono gli studenti più meritevoli

CAMPOBASSO. Il Lions Club Campobasso ha tenuto la cerimonia di premiazione degli studenti vincitori del 32° Concorso Internazionale ‘Un Poster per la Pace’ 2019/2020, dal tema ‘Il Cammino della Pace’. A fare gli onori di casa, portando il saluto del Past Governatore, Tommaso Dragani e del Governatore Francesca Romana Vagnoni, il Presidente del Lions Club Campobasso, Stefano Maggiani, il vice-presidente Eugenio Astore, il GST Presidente dei Service e Leo Advisor, Alfredo Potito, la cerimoniera Raffaella Petti e l’addetto stampa Giuseppe Formato. È stata organizzata, per rispettare le prescrizioni atte a prevenire il Covid-19, una cerimonia di premiazione ‘ristretta’, alla presenza degli studenti vincitori, di coloro a cui sono state conferite le menzioni speciali, degli insegnanti e dei Dirigenti Scolastici.

A premiare gli studenti meritevoli, la Direttrice dell'Ufficio Scolastico Regionale del Molise, Anna Paola Sabatini, che, nel complimentarsi con i ragazzi, ha spronato loro a dare sempre il meglio di sé, in ogni ambito della propria vita. Ad essere premiati: Nike Mennitti della 2^F della ‘Montini’ di Campobasso; Ilenia Presutti della 1^C dell’Istituto Comprensivo ‘Dante Alighieri’ di Petrella Tifernina-Ripalimosani; Sofia Pizzuto della 1^A della ‘Colozza’ di Campobasso; Stefano Mignogna della 1^C della ‘D’Ovidio’ di Campobasso. Menzioni speciali per Raffaele Marchione, Siria Carozza, Enzo Di Lallo dell’Istituto Comprensivo della ‘Montini’ e Angel Alejandro Gonzales Iorio del Linguistico ‘Pertini’.

“Il merito e la bellezza salveranno il mondo – ha affermato il Presidente del Lions Club Campobasso, Stefano Maggiani – I ragazzi hanno partecipato con grande entusiasmo al concorso. Avremmo dovuto tenere le premiazioni a marzo, ma a causa dell'emergenza sanitaria abbiamo dovuto posticipare di sei mesi. Già in atto l'organizzazione della edizione 2020/2021, a cui spero parteciperanno molti studenti. Per questo, il ringraziamento va ai Dirigenti Scolastici e agli insegnanti per la disponibilità all’iniziativa. Una menzione speciale al nostro Cerimoniere e Presidente della Commissione del Concorso Internazionale Lions Un Poster per la Pace, Raffaella Petti, al Past President, Aldo Reale e a tutti i soci del Lions Club Campobasso che dal 1958 rendono possibile il servizio alla nostra Comunità”.

