‘I giganti del mare’, riprese in Molise per il documentario che racconta il tesoro dell’Adriatico

Concluso il viaggio in barca alla scoperta dei trabocchi, favolose macchine da pesca, da Giulianova, a Termoli, al Gargano. Un racconto cinematografico per il mercato internazionale

CAMPOBASSO. Trabocchi e traboccanti del Molise, dell’Abruzzo e della Puglia, si sono concluse le riprese de ‘I giganti del mare’, il documentario prodotto dalla Studio Kairos di Parma che vuole raccontare al mondo un tesoro che unisce l’Adriatico.

Tre settimane di riprese, a bordo della barca a vela Matuca 3, lungo un invisibile sentiero tracciato sull’acqua, parallelo alle vie d’erba dei tratturi e della transumanza. Scandito dalla presenza dei trabocchi, o trabucchi, immaginifiche macchine da pesca, che come enormi granchi aggrappati alla costa si protendono verso il mare sfidando le onde, dalle origini avvolte nella leggenda. Alla ricerca della viva testimonianza di chi ancora oggi ne è custode, lungo un potenziale itinerario, turistico e culturale, unico al mondo, da pensare e promuovere al di là di astratti confini regionali.

Ed essere apripista di un’auspicabile cooperazione tra gli enti regionali, comuni e associazioni di categoria, è uno degli obiettivi del progetto cinematografico nato da un'idea del regista abruzzese Daniele Di Domenico e dal pugliese Fabio Abatantuono, direttore della fotografia.

La Matuca 3 è salpata da Giulianova, con primo approdo sulla costa abruzzese dei trabocchi, da Ortona a Vasto, poi a vele spiegate direzione Gargano, tra Peschici e Vieste, e infine a Termoli.

“Abbiamo viaggiato per 130 miglia lungo le coste di questo meraviglioso tratto di mare Adriatico, per raccontare di uomini e trabocchi – ha raccontato Di Domenico - . Riportiamo sulla rotta del ritorno emozioni limpide che hanno attraversato l'obiettivo della telecamera e sono arrivate fino a noi, dall'altra parte, testimoni silenziosi di storie che meritano di essere fatte conoscere al mondo”.

Un racconto cinematografico pensato per il mercato televisivo nazionale e internazionale, che sarà pronto per il lancio in grande stile a inizio 2021.

Nella tappa a Termoli, Celestino e il nipote Antonio accolgono la troupe nel loro forno, e mostrano poi il loro trabucco, sotto i muraglioni della città, più volte distrutto dalle mareggiate, ancora una volta in corso di ricostruzione. E poi l’esplorazione dei vicoli della città vecchia, con guida Giovanni De Fanis, studioso e storico locale di trabucchi di Termoli. Il suo legame con il mare è forte, la sua è sempre stata una famiglia di pescatori e lui non può che onorare queste origini raccontandone la storia.

A bordo, a comporre l’equipaggio, oltre a Di Domenico, regista che vanta collaborazioni con le trasmissioni Rai Geo&Geo e SuperQuark, e diverse produzioni realizzate alle Isole Svalbard, arcipelago a pochi chilometri dal Polo Nord, e Abatantuono, collaboratore dal 2005 di Mediaset, ci sono l’operatore di macchina Eric Tornaghi, che ha lavorato per trasmissioni televisive come Geo&Geo, Atlantide, Impero, Un Mondo a Colori e Missione Natura, l’assistente di scena Daniele Sicuro, originario di Vieste anche lui, e la social media manager Chiara Cervigni. Al timone si sono alternati Ivo Olivieri, Stefano D’Ascenzo, Giovanni Gaspari e Marcello del Toro.

Il progetto ha ricevuto il sostegno della Camera di Commercio di Chieti e Pescara e dell’associazione Rinascita dei Trabucchi Storici di Vieste, si fregia del patrocinio del Parco Nazionale del Gargano, del Comune di Peschici e del Comune di Vieste, e del sostegno del Comune di Vasto e del GAL Costa dei trabocchi. Infine degli sponsor Astra srl e Cantina Colle Moro e ha come partner tecnici Legambiente Abruzzo, Taumat, Nissan e Marketing Digital Mind.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!