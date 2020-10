I segreti per allenare la mente: a Isernia la conferenza scientifica

L’incontro, promosso da Assomensana, si terrà nella sala congressi dell’auditorium

ISERNIA. ‘Allenare la mente: se non la usi la perdi’: questo il tema della conferenza scientifico-divulgativa che si terrà a Isernia. Nel corso dell’evento, promosso da Assomensana, Giuseppe Alfredo Iannoccari (neuropsicologo, docente universitario all’Università Statale di Milano e presidente di Assomensana) spiegherà i meccanismi dell’invecchiamento mentale e le strategie per mantenere la mente in forma a tutte le età. L’appuntamento è per giovedì 8 ottobre alle 17.30 a Isernia presso la sala congressi dell’auditorium Unità d’Italia.

Con l’occasione, Marina Mazzocco presenterà i nuovi progetti per la prevenzione dell’invecchiamento mentale che realizzerà ad Isernia, tra i quali i corsi di Ginnastica Mentale® Assomensana che partiranno a ottobre.

L’associazione di neuropsicologi, costituita nel 2004 e attiva in oltre 70 città in tutta Italia, si occupa della ricerca anti-aging cerebrale e delle sue applicazioni, offrendo la possibilità a tutti di conoscere e mettere in pratica le tecniche per migliorare le capacità cognitive e per prevenire l’invecchiamento mentale.

Considerato che si inizia ad invecchiare già a 28-30 anni, perdendo circa 100 mila neuroni al giorno e lasciando per strada l’1% di efficienza all’anno, occorre mettersi al riparo da smemoratezze e disattenzioni il prima possibile.

Grazie alle neuroscienze, oggi sappiamo che è possibile intervenire per mantenere mente e cervello in forma, anche a tarda età. Assomensana veicola questo messaggio attraverso la realizzazione di conferenze divulgative e corsi di Ginnastica Mentale®. In particolare, quest’ultima attività sta riscuotendo un grande successo di pubblico, tant’è che sono circa 60 i corsi griffati Assomensana, di cui 33 solo in Lombardia, e gli altri dislocati in più di 20 città italiane.

