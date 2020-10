Claudia Gerini, migliore attrice con ‘Anna Rosenberg’. Nel film una produttrice molisana

Il film, che porta al cinema il tema del femminicidio e della violenza contro le donne, premiato al Terra di Siena Film Festival. Riconoscimenti anche a Venezia

CAMPOBASSO. Il tema del femminicidio e della violenza contro le donne approda al cinema. E conquista i primi premi.

Arrivano importanti riconoscimenti per ‘Anna Rosenberg’, film interpretato da Claudia Gerini e diretto da Michele Moscatelli. Una coproduzione italo francese, nata da una collaborazione tra la Filmin Tuscany, di Michela Scolari e Ivo Romagnoli e la Ninphéa Production, gestita dallo stesso Moscatelli e dalla collaboratrice Antonella Di Nardo, originaria del Molise.

Il film, girato a Castiglion Fiorentino poco prima del lockdown, è stato presentato durante l’evento speciale organizzato dall’International Terra di Siena Film Festival, nell’ambito della 77esima Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, con Claudia Gerini e Christophe Favre premiati, rispettivamente, come Migliore attrice e Miglior attore internazionale.

Il film, inoltre, ha ricevuto il ‘Seguso Award’, un importante riconoscimento che è stato consegnato anche a Kate Blanchett, ospite della serata, insieme a Roberto Cicutto, Alberto Barbera, Diego Boneta e Michela Scolari.



Scritto dall’autore francese di crime thriller di successo, André Delauré, ‘Anna Rosenberg’ è un thriller psicologico ispirato ad una storia vera, che racconta della violenza psicologica e fisica che ha portato Anna alla morte e che diventa metafora di tutte le donne vittime di femminicidio.

Da sempre dalla parte delle donne e dei più deboli, Claudia Gerini interpreta Anna in modo sensibile e profondo, riuscendo a restituirle voce, riscatto e dignità. Accanto a lei, nei panni di Duval, la star francese Christophe Favre e Pasquale Greco nel ruolo di Marco. L’opera è stata menzionata in entrambi i Festival del Cinema, anche per premio alla Carriera.

