Troppi contagi, il coronavirus ‘cancella’ la mostra mercato del tartufo bianco

L’annuncio del sindaco di San Pietro Avellana Lombardi. Annullato uno degli eventi più attesi dell’autunno in Molise



SAN PIETRO AVELLANA. E’ da sempre considerato uno degli eventi più attesi dell’autunno, che richiama migliaia di visitatori da tutto il Molise e anche da fuori regione.

Quest’anno però è diverso. La seconda ondata di coronavirus sta facendo registrare ogni giorno numerosi contagi e per questo, seppure a malincuore, è stato necessario annullare la 26esima mostra mercato del tartufo bianco programmata per domenica 1° novembre a San Pietro Avellana.

Lo ha annunciato il sindaco Francesco Lombardi. “L’evento non si terrà – ha spiegato in un videomessaggio il primo cittadino – a causa dell’emergenza coronavirus. Il buon senso deve necessariamente prevalere su tutto in questo momento storico. Continueremo a lavorare sulla promozione del territorio - ha assicurato - attraverso altre forme di marketing territoriale”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!