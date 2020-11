Unimol, "Resilienza: il binomio dinamico tra Risorse Umane & Cambiamento Organizzativo": il nuovo ciclo di webinar

La serie di eventi presso il Dipartimento di Economia, filiera economico-aziendale. Primo appuntamento lunedì 16 novembre

CAMPOBASSO. Torna il ciclo di appuntamenti dell'Officina di Organizzazione aziendale, le giornate di incontri seminariali e di testimonianze previste all'interno dei corsi della professoressa Francesca Di Virgilio, Organizzazione aziendale (laurea triennale di Economia Aziendale), Comportamento Organizzativo e Processi di Gruppo (Laurea magistrale in Management, imprenditorialità ed innovazione) e inserite nell'ambito della filiera economico-aziendale del Dipartimento di Economia dell’Unimol.

Protagonisti della nuova serie di eventi, esponenti e professionisti, anche a carattere internazionale, della sfera manageriale e imprenditoriale – recita una nota - che saranno gli interlocutori invitati a raccontare le loro esperienze e soprattutto a suggerire quali siano, a loro avviso, le competenze richieste oggi dal nuovo e sempre più esigente contesto del mondo del lavoro e delle professioni.

Ambiti questi che rappresentano, per i futuri dottori UniMol, triennali e magistrali, in Economia e Management, il principale sbocco occupazionale.

L'obiettivo primario – si legge - è sicuramente quello di portare all’interno dell’Ateneo, ed in particolare nelle aule, oggi virtuali, testimonianze ed esempi concreti dal mondo gestionale, produttivo e imprenditoriale con un duplice obiettivo: da un lato rafforzare la comprensione dei fenomeni organizzativi connessi alla gestione delle aziende, dall'altro arricchire, valorizzare e qualificare il percorso formativo di studentesse e studenti della filiera didattica economico-aziendale e manageriale.

Di particolare rilevanza i testimonial di questo nuovo ciclo di tre incontri che prenderà il via lunedì 16 novembre (ore 11.00-13.00), per proseguire il 30 novembre (ore 14.00-16.00) e, concludersi, il prossimo 1 dicembre (ore 10.00-12-00).

Special guests di quest’anno, infatti, tre manager: Andrea Varrasso, Learning & development account (Manpower academy); Carmine Piccirillo, International sales director (Jacadi); Vincenzo Michele Sellitto, Marketing manager (Microbiol Agricultural application), impegnati in realtà organizzative di rilievo nazionale ed internazionale!

La resilienza organizzativa il file rouge di tutti gli appuntamenti. Inoltre saranno presentati i lavori finali dei teams di studentesse e studenti che hanno partecipato all’Officina di Organizzazione aziendale nell'ottica di esaltare e mettere in evidenza quando il travaso della teoria nella pratica progettuale crea valore in un percorso formativo universitario!”.

I seminari si svolgeranno sulla piattaforma Teams.

