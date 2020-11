Fendi celebra il tombolo isernino con uno splendido video sui social

La prestigiosissima casa di moda ha voluto omaggiare il virtuosismo delle artigiane molisane: il tradizionale merletto sarà protagonista di un modello di borsa in edizione limitata. GUARDA IL VIDEO

ISERNIA. Un nuovo riconoscimento giunge per Isernia e il suo tombolo, arte antichissima che ha resistito intatta all’avanzare dei secoli. La prestigiosissima casa di moda Fendi, infatti, ha voluto omaggiarne la tradizione, la qualità e la pregevolezza nella sua serie di video #FendiHandinHand. Girato in piazza Celestino V, tra la Fontana Fraterna e corso Marcelli, il video mostra parte della lavorazione da uno dei negozi punti di riferimento cittadini per questa unica tecnica di tessitura.

Il progetto 'Hand in Hand' si propone di celebrare le virtù degli artigiani italiani. L’arte del tombolo isernino viene affiancata ad altre splendide eccellenze d’Italia nel campo della manifattura tradizionale: il cuoio artistico fiorentino, il ‘chiacchierino’ dalla Puglia, l’intrecciatura a mano di rami di salice marchigiani, fino alla lavorazione di argento e corallo siciliana.

Tutto si colloca nella nuova collezione proposta da Fendi per la sua iconica borsa Baguette, che viene reinterpretata con tecniche artigianali locali e proposta in preziose edizioni limitate, diventando così la ‘testimonial’ delle eccellenze territoriali nazionali. Per il Molise è stato così scelto il merletto a tombolo, che andrà a impreziosire il particolarissimo modello di borsa realizzato dalla storica casa di moda romana.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!