Scuola dell’Infanzia con indirizzo Montessori: a Pettoranello nasce la ‘Casa del Bambino’

La sezione, unica in Molise, è stata fortemente voluta dalla dirigente dell’istituto comprensivo ‘Molise Altissimo’ di Carovilli Vecchiarelli. La proposta scaturisce dall’esigenza di crenare nuove occasioni di integrazioni e crescita

PETTORANELLO DEL MOLISE. Si arricchisce, nell’anno scolastico 2020-2021, l’offerta formativa dell’istituto comprensivo ‘Molise Altissimo’ di Carovilli, grazie all’attivazione, nel plesso di Pettoranello del Molise, di una sezione di scuola dell’infanzia a indirizzo Montessori, unica nella nostra Regione.

Questo percorso formativo, fortemente voluto dal dirigente scolastico Maria Rosaria Vecchiarelli, è reso possibile dalla presenza, nella dotazione organica dell’Istituto, di due docenti, Maria Rita Carnevale e Angela Del Casale, che a breve conseguiranno il titolo di specializzazione nel metodo Montessori presso la Fondazione Montessori Italia, ente accreditato dal MIUR.

“La proposta educativa – evidenzia Vecchiarelli -, nasce dall’esigenza di creare, anche nella nostra comunità scolastica, nuove occasioni di integrazione e di crescita basate sui principi di autonomia, libertà e responsabilità individuali, proprie dell’impianto metodologi

o montessoriano, che sono condizioni per la realizzazione e l’espressione delle potenzialità umane e per l’affermazione concreta dei diritti dell’infanzia.

La ‘Casa del bambino’ di Pettoranello, che accoglierà in una sezione eterogenea gli alunni compresi nella fascia di età dai tre ai sei anni, si configurerà come un ambiente opportunamente adattato alle capacità motorie, operative e mentali dei bambini, nel quale essi, sapientemente guidati dall’insegnante, saranno stimolati ad accrescere le proprie potenzialità e attitudini, divenendo protagonisti della propria formazione.

Tale ambiente, in coerenza con il metodo Montessori, sarà contraddistinto da spazi ben definiti, a misura di bambino e allestito in modo da rendere possibile la fruizione di materiale strutturato, di oggetti e arredi proporzionati all’età ed alla statura del bambino stesso. Sarà un luogo preparato con cura, accogliente e bello, suscitatore di interessi nel quale ogni bambino potrà sentirsi rassicurato e vivere un positivo senso di appartenenza.

Cardine del processo di apprendimento sarà la manipolazione di oggetti reali che consentirà ai bambini, attraverso il contatto diretto con le cose, attraverso gesti naturalmente orientati ad esplorare il mondo, ad impadronirsi gradualmente dell’ambiente, a diventare indipendenti e a sviluppare, nel contempo, la capacità di astrazione e il pensiero critico e divergente.

La ‘Casa del bambino’ sarà anche un’opportunità di confronto e di arricchimento reciproco tra alunni di età diversa, con interessi, abilità e competenze differenziate, e avrà lo scopo di rendere ogni bambino, anche il più piccolo, responsabile e capace di affrontare autonomamente, con l’aiuto e l’esempio dell’insegnante e dei compagni più grandi, le piccole problematiche della vita quotidiana: prendendo quindi come assioma uno dei principi educativi montessoriani: ‘Aiutami a fare da me’.

Con l’obiettivo di rendere ogni bambino protagonista assoluto del suo percorso di apprendimento e di crescita, volto ad uno sviluppo completo e armonico della persona, con uno sguardo creativo, flessibile e scientifico verso la vita, accogliamo, nella nostra scuola – conclude la dirigente -, il metodo rivoluzionario di Maria Montessori per affermare con forza la volontà di una piccola comunità scolastica che non rinuncia ad investire sul futuro dei propri ragazzi”.

