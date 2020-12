Francesco Formigari, l’isernino dimenticato

Fu autore di studi su argomenti bellici e militari, collaborò con l’Enciclopedia Treccani e pubblicò anche romanzi e racconti

di Alessandra Gioielli

Francesco Formigari nacque a Isernia il 25 marzo 1893 da Vittorio e Vittoria Latmiral, nel periodo in cui il padre, di origini lombarde, era domiciliato in Vico Rampino e lavorava nel cantiere per la costruzione del ponte ferroviario Santo Spirito. Crebbe e compì i primi studi fra Mantova e Ancona, poi si iscrisse al corso di laurea in Archeologia dell’università di Bologna e, concluso il primo anno di studi, si trasferì all’università di Roma.

Frequentò anche la Scuola Militare di Modena (1915-1916) e partecipò alla prima guerra mondiale con il grado di Tenente. Nel 1918 fu fatto prigioniero durante la seconda battaglia del Piave. In una cartolina datata 20 giugno di quell’anno, inviata dalla prigionia ai genitori, Francesco Formigari scrisse: «Carissimi, dopo quattro giorni di combattimento son stato fatto prigioniero. Sono in viaggio verso il campo di concentramento. Sono incolume, in buona salute e per ora sono soddisfatto del trattamento che mi si fa. Scriverò appena a posto. Vostro Checco».

In altre cartoline successive e in alcune lettere, spesso chiese ai familiari di poter ricevere opere a stampa. «Libri è proibito mandarne da casa – si legge in una sua missiva del 12 luglio 1918 –; vedete però se potete mettere fra la biancheria un Dante tascabile, nell’edizione Passerini (Sansoni, Firenze)». Quattro giorni dopo, in una cartolina, tornò sull’argomento: «Informatevi presso la Croce Rossa per la spedizione di libri; se si può, speditemi una grammatica francese che ò nella libreria. In lettera che scriverò in settimana indicherò altri libri, scegliendo fra quelli che già ò, per risparmiarvi spese». In quella lettera, datata 19 luglio, Formigari aggiunse. «Per i libri mi raccomando caldamente; informatevi presso la C.R.; in caso, mandatemi un po’ per volta i seguenti: Müller, Grammatica tedesca (tascabile), Grammatica francese (tascabile), Divina Commedia, Storia dell’arte di Natali o Vitelli; tutti libri che ò già e per i quali non ci sarebbe altra spesa che la spedizione».

Finito il conflitto, si fece apprezzare quale autore di studi su argomenti bellici e militari, nonché scrittore di romanzi e racconti. Pubblicò libri per importanti case editrici, fra cui Vallecchi, Bompiani, Paravia e Garzanti. Queste alcune delle sue opere: Rosa dei venti (1934), La letteratura di guerra in Italia 1915-1935 (1935), Quelli che hanno fatto la guerra (1935), Polinnia (1937), Piccole storie del grande impero (1938), Rapporto da Mogadiscio (1938), Letteratura del quattrocento (1940), Lezioni sul romanzo (1941), Racconti a nove amici (1941), Memoria della Grecia (1948), Fantasia della Sicilia (1952), Giochi al parco (1952), Il tredicesimo idolo (1957), La virtù di Lucrezia (1963).

Fu anche collaboratore dell’Enciclopedia Treccani per la quale curò alcune voci, come la scheda relativa a Francesco De Sanctis, compilata insieme a Walter Maturi.

Francesco Formigari è morto a Roma il 18 febbraio 1974, come risulta dall’annotazione dell’Ufficiale dello Stato Civile apposta in calce al suo Atto di Nascita, conservato presso gli uffici del Comune di Isernia.

