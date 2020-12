Da Carovilli ad Altilia, fino a Larino: annunciate le tappe della 27esima edizione di "Cammina Molise"

Il tradizionale appuntamento si svolgerà per la prima nel mese di luglio. Cinque le tappe individuate in tutto il territorio regionale

CAMPOBASSO. Il presidente dell’associazione culturale “La Terra” Giovanni Germano ha reso note le prime informazioni sulla XXVII edizione di “Cammina, Molise!”, manifestazione che lega l’esperienza del cammino alla storia del territorio molisano e che nel tempo è divenuto uno degli appuntamenti più importanti della programmazione estiva in regione.

E’ già certo che la 27esima edizione manifestazione, inserita all’interno dell’evento “Scarponi e Fiori di Campo”, si svolgerà per la prima volta nel mese di Luglio.

Entro Gennaio sarà reso noto il programma completo e dettagliato dell’evento, con la possibilità di iscriversi.

La carovana dei marciatori percorrerà territori di alto valore paesaggistico ed importanti per storia e tradizioni di quattro zone particolari del Molise: 1) Alto Molise: Castel del Giudice - Carovilli; 2) Matese: Civita di Bojano - Altilia ; 3) Basso Molise: Larino-San Martino in Pensilis; 4) Molise Centrale: Ferrazzano-Campobasso e Campodipietra-Toro-San Giovanni in Galdo.

Queste le tappe previste: tappa 1 - Mercoledì 28 Luglio: Carovilli – Castel del Giudice; tappa 2 - Giovedì 29 Luglio: Civita di Bojano - Altilia;; tappa 3 - Venerdì 30 Luglio: Larino - San Martino in Pensilis; tappa 4 - Sabato 31 Luglio: Ferrazzano-Campobasso con visita alla Fiera, tappa 5 - Domenica 1 Agosto: Campodipietra – Toro - San Giovanni in Galdo.

“Al prossimo raduno in programma a Marzo 2021 – ha spiegato Germano - sarà proiettato il docufilm di Davide Vitiello, “In direzione ostinata e contraria” ed il servizio fotografico di Alessandro Italia, per ricordare i 25 anni di "Cammina, Molise!".