Il Boschetto, ‘luogo dell’anima’ per dare dignità agli amici animali scomparsi

La struttura, immersa nel verde, colma di pace e serenità, sorge in località Fontanella a Carpinone. GUARDA IL VIDEO

di Pietro Ranieri

CARPINONE. È in attività da ormai quattro anni l’unico cimitero per animali d’affezione del Molise. Si chiama Il Boschetto, sorge in località Fontanella a Carpinone e andarci è un balsamo per lo spirito. Non solo per la splendida cornice naturale in cui è immerso, incastonato tra le montagne, la veduta del castello del paese e il fiume Carpino. Ma soprattutto perché Il Boschetto, come racconta il suo ideatore e custode Lucio Leva, è un luogo dell’anima.

GUARDA IL VIDEO

Qui prende concretezza il desiderio di offrire un riposo dignitoso agli amici a quattro zampe che, quasi sempre, diventano parte della famiglia che li ospita. Pari dignità per umani e animali che condividono parte della vita insieme. Un rapporto che viene sottolineato dal piccolo percorso informativo, composto da sette leggi, che ripercorre - tra i luoghi dell’eterno riposo degli animaletti qui deposti - la storia dell’amicizia tra uomo e cane in 40mila anni di esistenza, tra reperti archeologici e suggestioni emotive. E che viene sottolineato dalla cura e dall’affetto che Lucio mette nel progetto, anche solo nella realizzazione delle fosse, che vengono scavate a mano da lui personalmente.

Tra il cinguettio pacifico degli uccellini, qualche scoiattolo che saltella tra i faggi e il mormorare sommesso del Carpino, questo piccolo angolo di paradiso ospita il riposo di oltre quaranta piccoli amici, che possono 'ricevere' i propri padroni ogni volta che questi lo desiderano. Il servizio è alla portata di tutti, anche economicamente, e diventa davvero un regalo a se stessi e un modo per ricordare l’amore che ci ha legati al nostro cucciolo.

In Italia non esiste ancora un’apposita normativa che regoli la questione della sepoltura per gli animali d’affezione. Sono le Regioni, infatti, che – alla luce delle numerose richieste ricevute – hanno inteso dotarsi di proprie leggi e regolamenti. Il Molise si è attivato in tal senso già dal 2008 e gli organi preposti, racconta Lucio, si sono dimostrati disponibili e competenti nei confronti di questa idea. Perché il cimitero per gli animali è soprattutto un gesto d’amore, di dignità: ma anche di civiltà e di riguardo per la salute pubblica.

