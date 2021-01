Il molisano Giuseppe abbandona Masterchef, ma è comunque un successo

Finisce l’avventura dell’idraulico 37enne nella nota trasmissione di Sky Italia, ma il giovane originario di Carovilli ha conquistato giudici e pubblico, mostrando simpatia e abilità ai fornelli

È giunta al capolinea l’avventura di Giuseppe Ricchiuti alla decima edizione di Masterchef Italia.

Il 37enne idraulico, originario di Carovilli ma residente a Firenze, con il suo look anni 70, la sua simpatia ma soprattutto con la sua abilità ai fornelli ha conquistato pubblico e giudici della trasmissione, ma ciò non è bastato a proseguire la sua avventura fino ad aggiudicarsi la vittoria finale.

Il giovane, che aveva ottenuto il grembiule bianco con un ‘Fish and Chips tradizionale’ durante le sfide, ha dovuto abbandonare la famosa cucina, nella puntata in onda ieri 31 dicembre, all’esito di un difficile Pressure test, che l’ha visto protagonista dopo la sconfitta con la brigata rossa nella prova in esterna, a base di delivery food, che si è svolta nell’ex villaggio operaio di Crespi d’Adda, nel Bergamasco.

Ma Giuseppe non sembra essersi perso d’animo. Sui social ha subito commentato: “Indossare il grembiule bianco con impresso il proprio nome sotto una chiocciolina anomala, è un'esperienza e un'emozione che in pochi hanno il privilegio di poter raccontare. Consapevole delle tante ed inaspettate difficoltà, della fatica fatta e degli errori commessi, lascio la gara con la stessa umiltà e semplicità che mi hanno permesso di parteciparvi”.

Al suo arrivo in trasmissione aveva dichiarato: “Sono a Masterchef per il mio Molise e mi piacerebbe farlo conoscere”. Ebbene, il suo Molise – in particolare Carovilli - ha fatto il tifo per lui e continuerà farlo. Nonostante l'interruzione dell'esperienza, questa terra è stata degnamente rappresentata e il suo obiettivo è stato, in tal senso, raggiunto. E, certamente, sarà solo il primo di importanti traguardi.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti



Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!