Borsa di studio in memoria della prof Di Cesare, ecco i premiati

L'evento si è svolto presso l'auditorium del Liceo scientifico di Santa Croce di Magliano.

SANTA CROCE DI MAGLIANO. Si è tenuta in questi giorni la cerimonia di premiazione, per la II edizione della borsa di studio in memoria della professoressa Nina Di Cesare. L’evento si è svolto presso l’auditorium del Liceo scientifico di Santa Croce di Magliano in forma quasi privata, a causa delle restrizioni imposte dalle attuali norme anti Covid. Hanno preso parte alla manifestazione la dirigente scolastica, professoressa Giovanna Fantetti, il marito e le figlie della compianta professoressa, gli alunni premiati accompagnati da un genitore e le docenti organizzatrici, le profesoresse Maria Teresa Vincelli e Maria Rosa Santoianni. In quest’ultima edizione sono stati consegnati ai singoli vincitori un attestato di merito oltre al premio in denaro.

I ragazzi che si sono distinti nello studio, raggiungendo dei lodevoli risultati scolastici al termine del primo ciclo d’istruzione tali da valere loro la borsa di studio, sono Romeo Bertoldo per la scuola secondaria di I grado di San Giuliano di Puglia, Fernando Gabriele Borrelli e Andrea Pia Fratino per la scuola secondaria di I grado di Colletorto. La dirigente ha elogiato i vincitori e li ha esortati a continuare il loro percorso scolastico con assiduo impegno ed interesse per raggiungere sempre nuovi brillanti risultati. Invitati dalla dirigente a esprimere le loro emozioni e il loro pensiero in merito all’iniziativa, i ragazzi si sono visibilmente emozionati per l’importante riconoscimento ricevuto e hanno ringraziato i membri della famiglia della compianta professoressa Di Cesare per la loro encomiabile iniziativa, tesa a premiare l’impegno ed il merito scolastico degli alunni.

LA FOTOGALLERY



