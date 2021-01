A Isernia una sede dell’università E-Campus grazie a FederimpreseItalia Molise

“Va ad aggiungersi a tutta la nostra offerta formativa - spiega il Presidente Regionale Antonio Di Franco – e completa un percorso di istruzione che già da tempo ci vede impegnati con le certificazioni informatiche Eipass e Pekit, con le certificazioni Linguistiche e con tutti gli altri corsi che vanno di pari passo con il mondo della scuola e dell’istruzione”

ISERNIA. Studiare comodamente da casa, perfezionando la propria formazione universitaria e raggiungendo i propri traguardi al sicuro e senza rischi. L’università on-line in tempi di covid è sempre più una realtà e da oggi anche ad Isernia ci sarà la possibilità di avere un punto di riferimento che consentitrà a tutti di accedere al mondo del’istruzione univeristaria on-line. Federimpresitalia Molise, leader nel campo della formazione in provincia di Isernia, darà questa possibilità aprendo presso la propria sede di corso Risorgimento 5 bis, lo sportello fisico dell’Univerista Telematica E- Campus, una delle istituzioni leader del settore nel campo della formazione univeristaria on-line.

Presso la sede isernina sarà possibile avere tutte le informazioni necessarie su corsi e percorsi di laurea, sui master e sui corsi di perfezionamento, procedere alle iscrizioni e, quando tornerà possibile, svolgere anche le sedute d’esame. Un servizio importante offerto alla collettività dall’associazione di categoria isernina: “E-Campus va ad aggiungersi a tutta la nostra offerta formativa - dice il Presidente Regionale Antonio Di Franco – e completa un percorso di istruzione che già da tempo ci vede impegnati con le certificazioni informatiche Eipass e Pekit, con le certificazioni Linguistiche e con tutti gli altri corsi che vanno di pari passo con il mondo della scuola e dell’istruzione. In questo momento così difficile provvedere da casa alla propria formazione può essere un’opportunità importante e per questo noi abbiamo pensato di porci come tramite tra i potenziali studenti e una delle univeristà telematiche più prestigiose e conosciute”.

E-Campus al momento prevede 5 facoltà: Giurisprudenza, Ingegneria, Psicologia, Lettere e Economia che comprendono ben 49 percorsi di laurea. Inoltre sono disponibili decine di master di I e II livello e tutta una serie di corsi di perfezionamento. Per il mondo della scuola in particolare sarà possibile anche conseguire i 24 CFU per l’insegnamento: “Invitiamo tutti coloro che sono interessati a recarsi presso la nostra sede in corso Risorgimento 5 bis ad Isernia – dice ancora il presidente regionale – dove si potranno avere tutte le informazioni necessarie in merito alla nostra iniziativa. Per chi invece volesse avere informazioni da casa ci potrà contattare ai nostri numeri telefonici 0865/410231 331/8747718 per fissare un appuntamento telefonico o in videochiamata per poter garantire così la sicurezza di tutti in questo periodo così complicato”.

