Agire territoriale, al via il terzo incontro della scuola di formazione di Giovani Democratici e Pd

Appuntamento il giorno 8 gennaio per il webinar che vedrà tra i protagonisti il sindaco di Bergamo Giorgio Gori





CAMPOBASSO/ISERNIA. È in calendario venerdì 8 gennaio, alle ore 17.00, il terzo appuntamento online con la scuola di formazione politica organizzata dai Giovani Democratici del Molise insieme alla Federazione PD Medio Molise.

Ospite dell’incontro, dal titolo “Agire territoriale”, sarà il sindaco di Bergamo Giorgio Gori: si parlerà del lavoro di Gori come amministratore nella città di Bergamo, la più colpita nel nostro Paese della prima ondata di Covid-19, e delle proposte contenute nel suo recente libro “Riscatto” (edito da Rizzoli e disponibile in tutte le librerie). Secondo Gori, la riscossa del nostro Paese va pianificata ora, mentre il Covid-19 minaccia ancora la nostra salute e la nostra economia: rimarginare la frattura tra Nord e Sud e quella tra città e aree interne, ricostruire puntando sulla scuola, sul lavoro, sui giovani e sulle donne, sulle città, ma soprattutto sull’ambiente, con coraggio e visione.

Tutto questo – e molto altro – è contenuto nel libro di Gori, che parte dall’esperienza della pandemia della sua città per immaginare un domani migliore per il nostro Paese: obiettivo dell’appuntamento dell’8 gennaio sarà quindi quello di offrire uno spaccato sul ruolo e sulle attività degli enti locali nel nostro ordinamento, partendo proprio dall’esperienza e dal libro del sindaco di Bergamo.

Dialogano con Gori il segretario PD e consigliere regionale Vittorino Facciolla, la Capogruppo del Partito Democratico in Regione Molise Micaela Fanelli, il segretario di federazione dei Giovani Democratici di Campobasso Francesco Sonesi, modera il segretario di federazione PD di Campobasso Andrea Vertolo.

Alcuni sindaci PD dei comuni molisani offriranno il proprio contributo all’incontro.

L'evento è aperto a tutti.

