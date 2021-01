John Florio, il letterato anglo-italiano che scelse di chiamarsi William Shakespeare

Gli studi e le teorie sulle origini del grande drammaturgo e letterato inglese

di Alessandra Gioielli

Sono tanti coloro che sostengono che William Shakespeare sia stato solo uno pseudonimo, dietro il quale si celava qualcun altro. «I candidati che hanno suscitato maggiore interesse – ha scritto Laura Orsi nel 2016 – sono, a oggi, il filosofo Sir Francis Bacon (1561-1626); il 17° Conte di Oxford, al secolo Edward de Vere (1550-1604) […]; il drammaturgo Christopher Marlowe (1564-1593) […]; l’italiano Michelangelo Florio […] e suo figlio Giovanni/John Florio (Londra 1553, Fulham 1625?), un italo-inglese […] che, a nostro avviso, possiede le migliori credenziali per essere considerato il candidato ‘risolutivo’».

In Italia, da quasi un secolo, si ipotizza che Shakespeare sia stato in realtà un letterato italiano o anglo-italiano, appartenente alla famiglia Florio. Il professor Lamberto Tassinari, fra il 2008 e il 2013, ha pubblicato più edizioni d’uno studio con cui ha inteso dimostrare che William Shakespeare era il nome d’arte di Giovanni Florio (meglio noto come John Florio), che è stato il principale anglista del suo tempo presso la Corte Reale di Londra, nonché autore d’un importante dizionario italiano-inglese. Sul web si può leggere questa notizia: «John Florio era un linguista e lessicografo, un tutore di lingue reali alla corte di Giacomo I. Il suo vocabolario italiano e inglese, intitolato A World of Words, fu pubblicato nel 1598 ed è il primo conosciuto».

Giovanni (John) era figlio di Michelangelo Florio che, per sfuggire alle persecuzioni religiose anti calviniste, si rifugiò in più località della Sicilia e dell’Italia del nord, fra cui Venezia, Padova e Verona. Michelangelo scrisse varie opere (alle quali Giovanni attinse a piene mani, rielaborandole in lingua inglese), fra cui Troppu trafficu pì nnenti (in dialetto messinese) che ricorda la commedia shakespeariana Much ado about nothing (Molto rumore per nulla), ambientata – guarda un po’ ?! – a Messina.

Dall’Italia, Michelangelo si spostò in Inghilterra (secondo alcuni, si stabilì a Stratford upon Avon) dove nacque il figlio Giovanni (John Florio) che, adattando in inglese il nome e il cognome della nonna, che si chiamava Guglielmina Crollalanza, ovvero Guglielma Scrollalancia, creò la sua nuova identità: William Shakespeare (shake + spear; shake = scrolla, spear = lancia). In argomento, faccio notare che nel Seicento era abbastanza consueto fra gli scrittori italiani utilizzare pseudonimi. Ne cito, ad esempio, tre: Gian Alessio Abbattutis (pseudonimo-anagramma di Giambattista Basile), Ettore Calcolona (pseudonimo di Carlo Celano) e Felippo Sgruttendio de Scafato (pseudonimo-anagramma di Don Giuseppe Storace d’Afflitto).

Nelle ricostruzioni biografiche, il grande drammaturgo verrà invece spacciato come figlio dell’oste o guantaio britannico John Shakespeare. Ma ormai ci sono sempre meno dubbi sul fatto che William Shakespeare fosse in realtà Giovanni Florio, figlio dell’italianissimo Michelangelo. John, che si definì Italus ore, Anglus pectore (italiano di lingua, inglese nel cuore), con lo pseudonimo di William Shakespeare, utilizzò alcuni scritti del padre e ne produsse altri, che spesso furono ispirati dalle sue origini italiane. C’è un fondamentale elemento che lo dimostra: ossia l’ambientazione di molti suoi capolavori: Il Mercante di Venezia e Otello [Venezia], La bisbetica domata [Padova], Giulio Cesare [Roma], Racconti d’inverno [Sicilia], La commedia degli errori [Siracusa], Romeo e Giulietta [Verona].

A proposito della paternità della maggior parte delle opere che sono attribuite a William Shakespeare, la World Book Encyclopedia osserva che il mondo erudito rifiuta di credere che un attore di Stratford-upon-Avon possa averle scritte. Lo Shakespeare commediante e gestore di una compagnia teatrale, nato in una famiglia di semianalfabeti e autore di un testamento sgrammaticato, sarebbe, secondo gli scettici, un prestanome dietro il quale si celerebbe qualcuno dalla cultura superiore.

Un istruito cittadino britannico dei nostri tempi, raramente utilizza più di quattromila vocaboli. John Milton, poeta e scrittore del XVII secolo, ne usò quasi ottomila. Fonti autorevoli, però, sostengono che Shakespeare ne abbia utilizzato circa ventimila. Tale incomparabile conoscenza della lingua inglese ben si adatta a Giovanni/John Florio che fu – come già evidenziato – il principale anglista e dizionarista del suo tempo. A lui, infatti, era stata affidata la tutela della lingua di Sua Maestà Giacomo I (James Stuart, 1566-1625) presso la Corte di Londra.

