Nuovo direttivo per l’associazione culturale Venus Verticordia

Fondata dal compianto Francesco Giampietri, vedrà Rocco Viccione nuovo presidente

VENAFRO. Un incontro in videoconferenza, ieri 15 gennaio 2020, ha rinnovato il direttivo dell’associazione Venus Verticordia, fondata dal filosofo, docente, scrittore e animatore culturale Francesco Giampietri.

Nelle parole di Federica Passarelli, socio fondatore, nonché persona di famiglia di Giampietri, tutto lo slancio e la rinnovata volontà a proseguire sulle orme del grande visionario venafrano.

“Stasera – ha detto Passarelli - ha ripreso a battere il cuore di Venus. Per un po' di tempo era rimasto come sospeso, tra le nuvole e le macchinazioni di questa strana peste del ventunesimo secolo. Rispettando le disposizioni sull'impossibilità di incontrarsi in presenza, i venusiani hanno provveduto con una video riunione a riprendere in mano i tasselli dell'associazione, che il tempo e gli eventi avevano lasciato incustoditi sulla scrivania, in attesa di essere collocati. L'associazione culturale Venus riprende a camminare sulle orme di Francesco, perché non può non dare continuità alla sua ricerca della bellezza, quella che alimenta la voglia di vivere e che solleva dalle ambasce dei periodi bui, proprio come quelli che pare vogliano prendere il sopravvento. Ma il buio si vince e per vincerlo non si può oziare, non si può restare a guardare inermi lo scorrere del tempo e delle possibilità che attendono di essere soddisfatte. Così stasera Venus ha un nuovo direttivo e un nuovo presidente che sappiamo saprà mostrarsi all'altezza del suo ruolo, forte della sua profonda cultura e sensibilità. Auguriamo a Rocco Viccione la tenacia, l'audacia e la fantasia eclettica che sapranno contraddistinguere la bellezza per la quale Venus è venuta al mondo. Auguriamo alla nuova vicepresidente Marilena Ferrante di assecondare tutto ciò che germinerà nel caleidoscopio di intuizioni e idee che condurranno verso gli appuntamenti storici dell'associazione e verso eventi nuovi da progettare per l'avvenire”.

Un ringraziamento tutto speciale e doveroso va ad Alessia Giampietri, che ha accolto la scelta unanime di vedersi affidare il ruolo di presidente onorario: una scelta dovuta, giusta, che garantisce una continuità familiare, una continuità anche nel nome, che lusinga l'associazione e che offre magari un senso più profondo a ciò che stasera ha ripreso forma.

“Venus riascolta il suo battito, lo stesso battito che risuona nel petto del suo creatore, lieto di seguire i suoi movimenti seppur da una postazione collocata più in alto. Così – ha concluso Passarelli - non resta che formulare un forte in bocca al lupo ai venusiani del suo cuore”.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!