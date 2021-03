Marino Jonata, il Dante agnonese

Vissuto nel XV secolo, di professione notaio, scrisse El Giardeno, un poema strutturato ad imitazione della Divida Commedia

di Alessandra Gioielli

AGNONE. Quest’anno, com’è noto, ricorrono i 700 anni dalla morte di Dante Alighieri. Tale circostanza mi ha fatto ricordare che Agnone diede i natali a colui che qualcuno, con eccesso di considerazione, ha definito il “Dante del Quattrocento”, ossia Marino Jonata, autore del poema El Giardeno, scritto ad imitazione della Divina Commedia.

BIOGRAFIA– Della vita di Marino Jonata (anche Ionata o Gionata) non si conosce molto, si ignorano anche l’anno di nascita e quello di morte. Ciò che si sa è in gran parte desumibile dalla lettura del suo poema e dalle glosse apposte al codice manoscritto del Giardeno conservato nella Biblioteca nazionale di Napoli (ms. XIII C.13).

Nacque ad Agnone, quasi certamente durante il primo decennio del XV secolo. Ebbe un fratello di nome Mariano e ricevette una educazione influenzata da suo zio Francesco, arciprete, da un tale Alciaso, sacerdote, dagli insegnamenti religiosi di Giovanni da Capestrano e, forse, dalle predicazioni di Bernardino da Siena. Agnone, a quel tempo, si trovava in Abruzzo (regione in cui restò fino al 1811), e sue guide spirituali furono anche il teologo aquilano Pietro Paolo Gaglioffi e il vescovo di Chieti Colantonio Valignani.

Marino Jonata era notaio e sposò una certa Litia (Lidia), dalla quale ebbe tre figli; di due si conoscono i nomi: Bernardino e Francesco. Lidia morì nel marzo 1455 e in quello stesso anno Jonata perse anche una nipotina, che cadde accidentalmente da un balcone. Riprese presto moglie, ma, nel settembre 1456, restò nuovamente vedovo. E i lutti familiari continuarono con la peste del 1463, allorquando perirono il padre, un figlio, la nuora, il cognato e dei nipoti.

La vita di Marino Jonata cessò in un anno imprecisato, fra il 1465, che è quello in cui terminò di scrivere El Giardeno, e il 1490, ossia l’anno in cui suo figlio Francesco fece pubblicare, postuma, l’opera.

EL GIARDENO – Il poema di Marino Jonata si rifà, per contenuti generali e per impianto strutturale, alla Commedia di Dante, si compone di tre parti, per un totale di 106 canti in terza rima. Fu stampato a Napoli, nel 1490, dal tipografo tedesco Cristian Preller. L’incunabolo riproduce i versi, senza le annotazioni presenti nel manoscritto originale (XIII C.13).

Le rare copie di questo libro – se le notizie che ho rintracciato sono veritiere – si trovano conservate nella Biblioteca nazionale di Napoli, in quella di Firenze, alla Marciana di Venezia, nella Corsiniana-Lincei di Roma, alla Mazzarino di Parigi e al British Museum di Londra. Quantomeno in uno di tali esemplari, alla carta a1v, c’è una xilografia con undici esametri sottostanti, che cominciano col verso Hortulus iste tibi iam circum florida septus.

El Giardeno è opera a tema moral-religioso, con particolare attenzione verso l’etica della morte. Infatti, nella breve introduzione al canto primo, l’autore si rivolge «al divoti & fideli Christiani de fugire leterna morte». Ciò, per alcuni, sarebbe da mettere in rapporto con la presenza ad Agnone, fin dalla prima metà del XV secolo, d’una Confraternita dei Morti, alla quale quasi certamente appartenne anche Jonata. A mio avviso, invece, l’interesse che egli ebbe verso l’effettivo senso della morte era piuttosto dovuto al desiderio di esorcizzarla, per tenere lontana la paura, l’angoscia, il dolore e l’afflizione che essa produce. Infatti, come già ricordato, negli anni che vanno dal 1455 al 1463, l’esistenza di Marino Jonata fu segnata dalla prolungata tristezza causata dai ripetuti lutti che lo colpirono, per la scomparsa di molti suoi familiari.

Nella prima cantica, l’autore riflette sulla morte, scrivendo di demoni e angeli, del giudizio universale e dell’inferno. Nella seconda, narra i castighi dei dannati e le loro sofferenze penitenziali. Nella terza cantica, infine, esalta la beata condizione delle anime elette e descrive l’ordinamento paradisiaco, laddove il titolo assegnato al poema, El Giardeno, allude con ogni probabilità all’Eden.

L’opera di Jonata, oltre che interessante esempio dell’influenza di Dante nella letteratura del Quattrocento, è anche una importante testimonianza del volgare molisano di quello stesso secolo.

BIBLIOGRAFIA – Nonostante alcune segnalazioni precedenti, il periodo storico in cui El Giardeno di Jonata suscitò il primo, effettivo interesse negli studiosi fu la seconda metà dell’Ottocento. Riporto un elenco di alcune delle pubblicazioni che, in quel periodo, richiamarono l’attenzione del mondo erudito: Paul Colomb de Batines, Domenico de Napoli e Marino Yonata Angionese poco conosciuti del secolo XV, (1851); Francesco Ettari, El giardeno di Marino Jonata Agnonese, tesi di laurea (1884 e 1885); Vittorio Jmbriani, Notizie di Marino Jonata Agnonese (1885); Ascensio Marinelli, Memorie patrie con alcune biografie di uomini illustri agnonesi (1888); Carlo Del Balzo, Poesie di mille autori intorno a Dante Alighieri (1893).

Successivamente, durante il Novecento, del Giardeno si sono occupati Benedetto Croce, Vladimiro Zabughin, Antonio Altamura, Custode Carlomagno, Antonino Di Iorio, Nicola De Blasi, Francesco Tateo, Tommaso Raso e altri ancora.

Da segnalare, infine, diverse tesi universitarie su Jonata e il suo poema, a partire da quella già citata di Francesco Ettari (1884), per proseguire con quelle di Antonia Polvere (1972), Adelmo Macchioni (1995), Maria Rosaria Cervellone (2012) e Federica Fazio (2012).

