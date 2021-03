Premio #Noncifermanessuno, Agnese Fusco vince la settima edizione

Importante riconoscimento nell'ambito del format ideato dal giornalista Luca Abete

AGNONE. Il Premio #NonCiFermaNessuno, che valorizza le storie provenienti dalle università, è andato quest'anno ad Agnese Fusco autrice di una tesi di ricerca dal risultato significativo.

Importante e riconoscimento per la neodottoressa originaria dell'Alto Molise nell'ambito del format ideato dal noto giornalista, Luca Abete, inviato in Campania per il Tg satirico 'Striscia la Notizia'.

Questa mattina, Abete si è collegato in diretta streaming con il rettore dell'Università di Chieti - Pescara Sergio Caputi, il quale ha decretato la dottoressa Agnese Fusco, vincitrice di questa edizione. Premiata, si diceva, per l'originale tesi di laurea magistrale in Economia e Management, conseguita con 110 e lode nel 2019 con la tesi 'L'Efficacia dello Star Method in risposta alla behavioral event interview: riflessioni e contributi'.

"La tesi di laurea - ha scritto il rettore nella motivazione letta da Abete - è uno dei primi studi teorici elaborati all'università D'Annunzio di Chieti - Pescara sull'analisi e sul miglioramento dei colloqui di lavoro. L'originalità dell'elaborato risiede nell'aver ricostruito le fasi dell'intervista comportamentale, attraverso ricerche ed approfondimenti che forniscono un metodo di risposta efficace per questa modalità di selezione. L'obiettivo dell'Ateneo - ha concluso Caputi - è infatti quello di supportare i neolaureati che si affacciano al mondo del lavoro nel segno di abilità comunicative e relazionali, che corrispondano ai dettami della società connessa e dei saperi complessi".

Oltre all'originale premio, realizzato dagli artigiani di Polilop, Mac Formazione ha offerto alla dottoressa Fusco un corso gratuito di social media management.

