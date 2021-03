Il mondo dei costumi tradizionali, grande evento della Fitp

Appuntamento online il prossimo 28 marzo sulla pagina Facebook della Federazione



CARPINONE. Fervono i preparativi nella grande famiglia del Comitato Regionale F.I.T.P. (Federazione Italiana Tradizioni Popolari) per l'evento online che si sta organizzando per domenica 28 marzo che vedrà come tema i costumi tradizionali molisani. Sotto la regia dell’ Assessore Nazionale e Presidente del gruppo Ru Maccature di Carpinone Michele Castrilli e dopo i saluti Istituzionali del Presidente Nazionale Benito Ripoli e di quello Regionale Mariolino Barile, all'interno della diretta ci sarà una relazione del dottor Antonio Scasserra, massimo esperto dell'argomento, che fornirà come sempre curiosità e dettagli inediti sui diversi modi di vestire del polpolo molisano. Ed in occasione delle festività pasquali, tanti aneddoti relativi proprio ai riti della Pasqua.

Seguiranno gli interventi delle presidenti delle associazioni: Il costume dell'anima sez. Proloco Longano Antonella Gatta e Moliseradici di Campobasso con Mariacristina Salvatore che parleranno della loro esperienza circa l'importanza che lo studio e della ricerca sui costumi locali ha avuto negli ultimi anni. Sono previsti anche gli interventi dei rappresentanti della C.C.P. Le Bangale di Baranello Giovanni Mattei e del gruppo folkloristico I Matesini di Campochiaro Igor Picciano che illustreranno i loro meravigliosi costumi tradizionali. La serata sarà allietata da intermezzi musicali (chitarra e mandolino) e serenate a cura del Circolo musicale P. Mascagni di Ripalimosani. Moderatore dell' evento Antonio Salvatore. Per chi volesse collegarsi per seguire o proporre eventuali domande all'esperto l'appuntamento è per domenica prossima 28 Marzo alle ore 18.30 sulla pagina facebook FITP Molise.

