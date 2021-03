Oggi l'Earth Hour, anche in Molise: dare voce alla natura per combattere il climate change

L'iniziativa sposata anche dalla sezione regionale del WWF. Tra i partner internazionali anche Ikea, Unilever, Wind, Decathlon ed RDS

CAMPOBASSO/ISERNIA. Con il cambio dell’ora, puntuale, si presenta anche quest’anno il tradizionale appuntamento con Earth Hour, l’ora della Terra.

Infatti il più grande evento globale del WWF per il clima torna sabato 27 marzo con la sua 13esima edizione, che lancia lo slogan “Speak Up For Nature” e invita tutti i cittadini del mondo spegnere le luci per un’ora, dalle 20 e 30, e a dare voce alla natura. In tutto il mondo, in successione, si spegneranno le luci dei monumenti più significativi: a Roma verranno spente le luci del Quirinale, Palazzo Madama, il cortile di Palazzo Chigi e Palazzo Montecitorio, oltre al Colosseo e alla facciata della Basilica di San Pietro.

Anche quest’anno ad Earth Hour è stata conferita significativamente la Medaglia del Presidente della Repubblica come riconoscimento per il valore della manifestazione ed ha ottenuto i patrocini del Senato della Repubblica, della Camera dei Deputati, della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dell'ANCI - Associazione Nazionale dei Comuni Italiani, con cui esiste da anni una fattiva collaborazione per promuovere l'adesione dei Comuni. "Come ormai saprete - spiegano in una nota i rappresentanti della sezione locale dell'organizzazione - nella nostra piccola Regione il WWF Molise ha ottenuto per anni la soddisfazione del primato nazionale per quanto riguarda il numero dei comuni partecipanti: una bella soddisfazione ma frutto di una intensa corrispondenza preliminare. Anche l’anno scorso, durante la prima edizione in fase covid, il successo e l’adesione è stata notevole e generosa. In questa seconda edizione 'a distanza' il WWF Molise ha preferito non eccedere nelle comunicazioni alle Amministrazioni che hanno, in questa fase della nostra storia, situazioni complesse da affrontare nel quotidiano e nell’immediato. Speriamo nella prossima edizione per poter riprendere pienamente contatti e manifestazioni, occasioni per stare insieme, riflettere e confrontarsi, senza dimenticare i problemi del pianeta e ricordando che pensare di poter star bene in un mondo malato è pura follia. Perciò la partecipazione all’evento di quest’anno da parte del Comune di Palata è un segno forte e significativo per il quale il WWF Molise ringrazia l’Amministrazione che ha dimostrato così attenzione, consapevolezza, impegno e speranza", sottolineano.

L’evento di quest’anno, che non vedrà ovviamente attività pubbliche, non sarà comunque meno ricco di occasioni per chi vorrà soffermarsi, spegnere le luci di casa e seguire le attività organizzate online. Durante la giornata di sabato 27 marzo su tutti i canali web e social del WWF Italia si potranno seguire gli spegnimenti dai luoghi simbolo nel mondo grazie a foto e video con gli hashtag #EarthHour #Connect2Earth.

L’evento entrerà nel vivo intorno alle 19:30. A preannunciare l’Ora della Terra in Italia sarà, infatti, la cantautrice e polistrumentista Francesca Michielin, che dedicherà alcuni dei suoi brani proprio all’evento. Alle 20.30 si spegneranno le luci e a tenerci compagnia durante quest’ora di buio, in diretta sui canali social del WWF, sarà il duo comico Lillo&Greg con quiz dedicato ad Earth Hour 2021. La serata si concluderà sul profilo Instagram del WWF Italia con una diretta insieme ai ragazzi della giovane band torinese “Eugenio in Via di Gioia”: si parlerà di tematiche ambientali e del ruolo che ricoprono i giovani oggi nella costruzione di un futuro migliore per il nostro Pianeta.

L’attenzione alle tematiche di tutela della biodiversità e del clima si dimostra sempre più forte anno dopo anno, tanto che molte imprese hanno deciso di scendere in campo per l’Ora della Terra. Anche quest’anno, infatti, aderiscono ad Earth Hour alcuni importanti partner WWF, aziende che da tempo hanno scelto di essere al fianco dell’Associazione, portando avanti programmi per la riduzione degli impatti ambientali e sostenendo i progetti di conservazione del WWF: ETRO, Eurojersey, I Provenzali, Ikea, Maxi Zoo, Sofidel, Unilever e Wind3. Inoltre, hanno scelto di aderire alla mobilitazione del WWF anche Bialetti, Decathlon e Miomojo. Accanto al WWF Italia ci sarà anche RDS 100% Grandi Successi che, come radio partner dell'evento Earth Hour 2021, promuoverà l’iniziativa su suoi canali.

"Nella grande lotta al cambiamento climatico l’uomo da solo non può farcela - proseguono dal Wwf Molise - È essenziale il supporto della natura che con il suo servizio di assorbimento della CO2 può darci una mano enorme per attenuare gli impatti del cambiamento climatico. È anche necessario che tutti, cittadini, istituzioni e privati sposino l’impegno e scelgano di adottare comportamenti responsabili che comportino la riduzione dei propri impatti sulla biodiversità. Partecipare ad Earth Hour è fai sentire la tua voce per la natura e quello che è in gioco è il nostro futuro".

