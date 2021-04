Un amore isernino per Matilda De Angelis: è William Mezzanotte, in arte Nayt

Sarebbe il giovane rapper di origine molisana il non più segreto fidanzato dell’attrice rivelazione del momento

ROMA/ISERNIA. Matilda De Angelis è una giovanissima attrice italiana che, a soli 25 anni, sta godendo di un periodo particolarmente brillante. Nuova stella del cinema e della televisione, ha rivelato – un un’intervista al settimanale Oggi – il nome del suo fidanzato, sul quale aveva mantenuto il più stretto riserbo fino ad oggi. Ed è una piacevole sorpresa anche per il Molise: si tratta, infatti, di William Mezzanotte, in arte il rapper Nayt, nato a Isernia nel 1994.

Nayt vive a Roma fin da giovanissimo, ed è nel 2009 che ha iniziato a incidere i primi brani. Il suo stile molto tecnico ma originale ha saputo conquistare una bella fetta di pubblico: nel corso della sua carriera, ha pubblicato tre album e collaborato con molti tra i rapper più noti e seguiti d’Italia. È pupillo di Coolio con il quale ha collaborato nella prima etichetta 40 Ladroni Records. Il suo stile si ispira molto al primo Jay Z.

La De Angelis invece è nata a Bologna e si è avvicinata inizialmente alla musica per poi esordire come attrice, nel 2014, in ‘Veloce come il vento’ di Matteo Rovere. Da qui una carriera in continua ascesa: ora in onda su Rai Uno nella fiction ‘Leonardo’, dove interpreta Caterina da Cremona, ha recitato anche con Elio Germano – altro molisano doc – nel film Netflix ‘L’incredibile storia dell’Isola delle Rose’ e nella serie tv ‘The Undoing’ con Nicole Kidman e Tom Cruise. In mezzo, una partecipazione come madrina e presentatrice della prima serata del Festival di Sanremo al fianco di Amadeus e la sua battaglia per la body positivity, tema che le è molto caro e che ha affrontato in diversi post su Instagram dov’è seguitissima. E parlando di Naty racconta: “Un artista che ha una tecnica e una poetica pazzesche. In più è una persona straordinaria. Se sono fidanzata non sono più libera? Eh no, che vuol dire? Io so’ sempre libera, ma ti pare!”.

