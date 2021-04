Turismo, ‘paese del benessere’: nuova ribalta nazionale per Capracotta

L’Almanacco della Scienza ha riservato un ampio spazio al Molise e in particolare al laboratorio della sostenibilità ambientale



CAPRACOTTA. Riflettori accesi sul Molise e in particolare su Capracotta ‘paese del benessere’. L’Almanacco della Scienza del Consiglio Nazionale delle Ricerche ha pubblicato un interessante articolo alla regione e in particolare al laboratorio per la sostenibilità ambientale.

“Anche il Gambero Rosso – si legge nell’articolo firmato da Edward Bartolucci ha recentemente riportato una notizia che esalta le unicità ambientali e gastronomiche di un territorio molisano, quello del Molise Altissimo, dove si trova uno degli orti botanici più alti d'Italia, il Giardino della flora appenninica, in località Capracotta, a 1.525 metri d'altitudine. Una riserva naturalistica che preserva dall'estinzione alcune specie vegetali rare, entrata a far parte di un progetto di sostenibilità ambientale che vede la partecipazione dell'Istituto per i polimeri, compositi e biomateriali (Ipcb) del Cnr di Pozzuoli, dell'Università del Molise e del Comune di Capracotta, volto ad attestare la qualità, la sicurezza e gli effetti benefici dei prodotti gastronomici tipici della zona”.

“L'obiettivo è creare un laboratorio permanente per la ricerca e il monitoraggio di alcuni dei più diffusi contaminanti, sia nell'ambiente che nei prodotti agro-zootecnici, al fine di definirne e attestarne la qualità e la sicurezza” ha spiegato Cosimo Carfagna, ex direttore e ora ricercatore associato del Cnr-Ipcb, che sta lavorando al progetto 'Miglioramento e innovazioni nella gestione della produttività, qualità e sostenibilità ambientale'.

“Esso rappresenta il primo stadio di una progettualità più ampia, che ha come finalità la qualificazione e la valorizzazione delle produzioni agro-zootecniche anche sulla base del contenuto in nutrienti salutistici, ad esempio terpeni, antiossidanti, tenore in acidi grassi omega3 e un giusto rapporto omega3/omega6, strettamente legati all'ambiente e alla biodiversità dei pascoli locali. Un successivo passo sarà realizzare un efficace sistema di tracciabilità dei prodotti e della loro qualità, che potrà essere asseverata anche mediante un sistema di geolocalizzazione degli animali al pascolo tramite tecnologie avanzate. Il territorio del Molise Altissimo rappresenta un unicum socio-ambientale, caratterizzato da estese formazioni forestali di pregio, ma soprattutto da praterie estese e compatte che, oltre a contribuire alla bellezza del paesaggio, consentono alle aziende zootecniche che insistono sul territorio di continuare la secolare pratica del pascolamento. La bassa densità abitativa, l'assenza di insediamenti produttivi a carattere industriale e di pratiche agro-zootecniche intensive, nonché le caratteristiche orografiche dell'areale (soprattutto l'altitudine) fanno ragionevolmente supporre che il territorio non sia interessato dal fenomeno dell'inquinamento ambientale. Evidentemente tale supposizione va suffragata da dati scientifici e da un'azione di ricerca e monitoraggio permanente”.

Nel servizio si parla anche di altre ricchezze ed eccellenze, come l'area archeologica di Sepino e il villaggio del paleolitico di Isernia, dei borghi storici e castelli di grande attrattiva, alcuni dei quali attraversati dalla cosiddetta 'Transiberania d'Italia', un'antica linea ferroviaria inaugurata nel 1897, oggi attiva solo a scopo turistico, che attraversa paesaggi montani molto suggestivi.

