La banda partigiana di Trivento rivive in uno splendido murale

Nuova opera realizzata da Claudia Romagnoli, da un’idea di Michele Messere, residente di via dei Martiri Molisani della Resistenza. Inaugurata il giorno della Liberazione.

di Maurizio Cavaliere

CAMPOBASSO. L’arte e la storia dei nostri luoghi si incontrano ancora sui muri della città.

Una nuova bellissima opera di Claudia Romagnoli, in arte Croma, testimonia il senso civico e di appartenenza dei campobassani, sotto forma di omaggio ai partigiani che hanno liberato l’Italia dal nazifascismo. Il murale è stato realizzato in una traversa di via Monte Grappa, voluto da un residente: quel Michele Messere che l’anno scorso si meritò gli applausi di tutti noi per aver ripulito la targa della strada, Via dei Martiri Molisani della Residenza, appunto. Fu un gesto simbolico, come smacchiare quel luogo e quei drammatici eventi storici dall’oblio e dal revisionismo spicciolo di cui sono spesso fatti oggetto.

Con la collaborazione di Casa del Popolo, Associazione Malatesta e Fermenti liberi, e il supporto di notizie fornite dallo storico Fabrizio Nocera, Claudia Romagnoli ha rievocato le gesta della Banda partigiana di Trivento di cui furono fieri esponenti, tra gli altri 50, Giovanni Porfirio e Mary Neiman. Nata nei giorni caldissimi del settembre 1943, inizialmente con pochi compagni, la banda guidata da Porfirio raggiunse in breve tempo le 50 unità ed ebbe diversi conflitti a fuochi con i tedeschi. Ma, soprattutto, aiutò i soldati che fuggivano dai campi di internamento in Abruzzo per condurli agli alleati, salvando loro la vita.

Complimenti agli autori di questo nuovo manifesto di arte e di libertà, che rappresenterà un nuovo ‘must to see’ tra gli appassionati di street art e un nuovo presidio fisico della nostra memoria.

