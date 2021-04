Lotta al Covid, progetto Rotary-Usaid: 16 tablet per gli studenti del Cuoco-Manuppella

I dispositivi per consentire ai ragazzi più bisognosi di seguire le lezioni a distanza. Il 30 aprile la cerimonia di consegna, alla presenza della dirigente scolastica e dell’amministrazione comunale

ISERNIA. Il Distretto 2090 del Rotary International (Abruzzo, Molise, Marche e Umbria) ha aderito al progetto Rotary-Usaid per fornire un sostegno alle famiglie colpite dal Covid.

Ed ecco che il Governatore del Distretto 2090, Rossella Piccirilli, ha ottenuto l’approvazione delle autorità Statunitensi a fornire, nelle quattro regioni, un sostegno ai ragazzi che, per ragioni economiche, non possono dotarsi di strumenti tecnologici per la didattica a distanza.

L’Ufficio Scolastico Regionale ha indicato l’Istituto Cuoco-Manuppella di Isernia, diretto dalla dirigente Maria Teresa Vitale, quale beneficiario di una donazione di 16 Samsung Galaxy TAB 10.1 da destinare ai ragazzi che evidenziano la necessità di avere a disposizione un device che possa permettere loro di seguire le lezioni a distanza.

La consegna avverrà, nel pieno rispetto delle regole anti-Covid, Venerdì, 30 Aprile 2021, alle ore 11.00, presso l’Istituto Cuoco, Via Leopardi 1, Isernia, alla presenza dell’assistente del Governatore Piero Pescetelli, del presidente del Rotary Club di Isernia Massimiliano Belfonte, del sindaco di Isernia, Giacomo d’Apollonio e dell’Assessore alla Cultura Eugenio Kniahynicki.

