Montaquila, la pandemia cancella per la seconda volta la 'Sagra della Frittata'

Salta la 40esima edizione di uno degli eventi più attesi del primo maggio in Molise

MONTAQUILA. È uno degli eventi più attesi del primo maggio in Molise e purtroppo anche quest'anno – a causa dell'emergenza sanitaria legata alla diffusione del Covid – salta il tradizionale appuntamento con la 'Sagra della Frittata' a Montaquila, quest'anno alla sua 40esima edizione.

L'annuncio è stato dato dagli organizzatori. “Siamo qui a scrivervi che purtroppo – si legge nel post dell'associazione di promozione sociale Montis Aquilis - anche l’edizione di quest’anno della Sagra della Frittata, prevista come al solito per il 1° maggio, è rinviata. Quest’anno sarebbe stata un’edizione storica, la 40esima! Noi non ci scoraggiamo e continuiamo a lavorare per tenere vive e valorizzare le tradizioni del nostro paese! Torneremo presto sperando di poter riempire di nuovo la nostra piazza!”.

