Accademia dei Georgofili, si rafforza la presenza dell'Unimol: arrivano altre 3 nomine

Importante riconoscimento per Emanuela Marconi, Marco Marchetti e Rossano Pazzagli

CAMPOBASSO. L'Università del Molise rafforza la sua presenza nell'ambito dell'Accademia dei Georgofili, con la nomina di altri 3 accademici. Si tratta di Emanuele Marconi (ordinario di Scienze e tecnologie alimentari al Dipartimento Agricoltura, Ambiente e Alimenti, Marco Marchetti (ordinario di Assestamento forestale e selvicoltura presso il Dipartimento di Bioscienze e Territorio) e Rossano Pazzagli (associato di Storia moderna e di Storia del Territorio e dell'Ambiente sempre al Dipartimento di Bioscienze e Territorio) che dei tre, è il più fresco di nomina.

L’Accademia dei Georgofili – istituzione storica con sede a Firenze, fondata il 4 giugno 1753 e riconosciuta a livello internazionale – è la più antica Accademia agraria del mondo. Ricevere una così importante onorificenza: quale il titolo di Accademico dei Georgofili, rappresenta non solo il riconoscimento che arriva da una delle più prestigiose accademie dedicate all'agricoltura, alla tutela dell'ambiente e del territorio e allo sviluppo del mondo rurale, ma, certamente, anche un rilevante traguardo e risultato personale.

In tale consapevolezza arriva, dunque, l’autorevole riconoscimento da parte dell’Accademia dei Georgofili a tre docenti dell’Università degli Studi del Molise per i loro meriti e le loro attività di studio e di ricerca nel campo delle scienze agrarie, alimentari, forestali e del territorio.

Sottolineando che la stessa onorificenza, in passato e in tempi diversi, era stata già ottenuta da altri docenti UniMol, oggi l’albo dell’Accademia dei Georgofili si arricchisce così di tre valenti professori e ricercatori. Ed è un valore aggiunto ancor più significativo se si pensa che, per la prima volta, tre docenti dell’Ateneo entrano, contemporaneamente, a far parte di un così qualificato consesso scientifico-accademico e internazionale. Il prestigio di questo risultato rappresenta l’ennesima testimonianza della indubbia valenza, qualità della ricerca e visibilità nazionale e internazionale dell’Università del Molise, ma allo stesso tempo evidenzia come sia un’occasione imperdibile per Studentesse e Studenti cogliere le diverse opportunità di che offre la filiera didattica delle Scienze agrarie, alimentari, forestali, ambientali ed agroindustriali.

Emanuele Marconi ha focalizzato la sua attività di ricerca nel settore della tecnologia dei cereali con particolare riferimento all'ottenimento di sfarinati di frumento/farro/orzo arricchiti in composti bioattivi (beta glucani, folati, fibra, amido resistente), allo sviluppo di alimenti/paste funzionali (functional food) e all'individuazione di marcatori di processo e di prodotto per il controllo e la valorizzazione degli alimenti.