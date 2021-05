Estate orfana di eventi culturali: associazioni e imprese lanciano l'allarme

L’estate alle porte in Molise rischia di restare orfana di rassegne culturali e di spettacolo dal vivo che ogni anno richiamano l’attenzione di appassionati e turisti. L’appello dei promotori alla Regione: “Il settore ha bisogno di aiuti immediati"

CAMPOBASSO. “Non vogliamo arrenderci alla sfiducia e siamo fermamente convinti che sia questo il momento per investire sulla cultura e per contribuire allo sviluppo territoriale e turistico del Molise, tanto più ora che l’emergenza sanitaria si sta progressivamente riducendo, che le vaccinazioni estensive possono finalmente fermare la diffusione del virus e che si stanno realizzando le riaperture in sicurezza di molte attività”.

E’ questo l’appello lanciato da associazioni e imprese culturali al presidente della Regione, Donato Toma, e all’assessore alla cultura, Vincenzo Cotugno.

La richiesta unanime è quella di intraprendere nel più breve tempo possibile tutte le misure necessarie per il rilancio dell’intero comparto e, di conseguenza, dell’intero territorio molisano.

“La crisi pandemica non può e non deve fermare la cultura – sostengono le associazioni e le imprese di un settore martoriato dal Covid, preoccupate dal possibile svolgimento delle manifestazioni previste per l’estate e autunno prossimo.

Da qui l’appello: “Chiediamo con forza che si prendano al più presto provvedimenti per la ripartenza e il miglioramento dell’offerta culturale, che non può rimanere bloccata per tutto il 2021. Nel 2020 siamo riusciti, grazie al nostro impegno e al sostegno importante della Regione, a realizzare durante il periodo estivo numerose attività ed eventi, che si sono svolti nel pieno rispetto delle norme anti Covid. Nel 2021 è assolutamente necessario che la Regione dia continuità alle attività culturali, non disperdendo quel grande patrimonio di talento artistico, competenza organizzativa e fiducia del pubblico che si è formato negli anni recenti.

Come esponenti di realtà consolidate della regione che operano nell’ambito del cinema, del teatro, della musica, delle arti visive, degli incontri letterari e della e ricerca per il rilancio delle aree interne, vogliamo contribuire alla rinascita economica e sociale del Molise, dare un segnale di speranza e fiducia ai cittadini e rilanciare l’attrattività del nostro territorio – hanno ribadito da “Molise Cinema Film Festival”, “Teatro del Loto”, “Limiti inchiusi”, “Arti visive”, “Matese Friend Festival”, “Aut Aut Festival”, “Incas”, “Il Molise di Mezzo tra Arti e Cultura” e “Percussioni ketoniche” – Chiediamo quindi alla presidenza della Regione e all’assessorato alla Cultura di prendere subito provvedimenti per affrontare l’emergenza e rilanciare il settore culturale”,

Gli operatori della cultura, per le attività del 2020, hanno proposto, da un lato, di favorire l’erogazione immediata delle anticipazioni per le attività ancora in corso e dei saldi per quelle concluse, inerenti ai progetti finanziati nell’ambito dei bandi “Turismo è cultura 2019-2020” e, dall’altro, di consentire il completamento delle attività che a causa pandemia non si sono potute svolgere, unendo così le annualità 2020 e 2021.

Per il 2021, invece, hanno chiesto che vengano subito attivati strumenti a sostegno della cultura, così come sta avvenendo in molte regioni attraverso specifici bandi e a livello nazionale tramite il Pnrr; di prevedere manifestazioni che si possano svolgere in rete; di sostenere il mantenimento delle strutture culturali attraverso contributi, sconti ed esenzioni fiscali, con la possibilità di accedere a crediti agevolati; di definire le misure di distanziamento interpersonale e le regole di comportamento affinché gli eventi possano svolgersi in totale sicurezza; di stabilire una strategia per rinforzare il settore della cultura in Molise, avviando l’iter per una nuova legge regionale su cultura, spettacolo e turismo.

“Abbiamo bisogno di interventi in linea con il Piano Cultura previsto dal Recovery fund, dal quale ci si aspettano azioni e investimenti che rilancino, ad esempio, lo sviluppo dei piccoli borghi, di cui soprattutto il Molise è ricco. I piani nazionali ed europei rafforzano dunque quelle azioni che già distinguono e rendono tipiche molte delle manifestazioni promosse dalle nostre imprese d’arte e associazioni culturali”. hanno concluso.