In Movie Fest, tra i luoghi del Festival anche il Molise

A fine agosto la prima edizione della manifestazione cinematografica internazionale. Con la nostra regione Abruzzo e Marche.

A fine estate si terrà la prima edizione del Festival Internazionale d’Arte Cinematografica In Movie Fest 2021. Sarà in programma dal 24 agosto al 2 settembre 2021 in Abruzzo, Marche e Molise.

Obiettivo della rassegna: creare nuove avventure artistiche per cercare di superare le crisi socio-culturali e portare manifestazioni nei luoghi decentrati, affinché si possa rigenerare il mondo di nuove idee.

All’interno del Festival, si svilupperanno le tematiche dell’ambiente, dei diritti umani, sociali, e sarà un festival fortemente al femminile.

Le Madrine Ufficiali del Festival Internazionale, saranno l’attivista irachena, Premio Nobel per la Pace 2018, Nadia Murad, e la giornalista bielorussa, Premio Nobel per la Letteratura 2019, Svetlana Aleksievic, attiviste note per le loro battaglie a favore della tutela dei diritti umani.

Il Festival Internazionale, considerato a pari ivello con altri Festival Internazionali, sarà suddiviso in otto Sezioni competitive, e numerosi sono i nomi prestigiosi di Artisti Internazionali coinvolti in qualità di Giurati per la Prima Edizione del Festival: l’Attore Americano Kevin Spacey e la regista e sceneggiatrice spagnola Isabel Coixet, saranno i Presidenti di Giuria della ‘Selezione Ufficiale Aquila Reale d’Oro’; i nomi prestigiosi, in qualità di Giurati delle diverse Sezioni, che hanno già aderito al Festival Internazionale sono: la regista argentina Julia Pesce, la fotografa italiana Letizia Battaglia, i registi italiani Manetti Bros, l’attrice Alessia Barela, il regista italiano (presidente della società Rainbow spa) Iginio Straffi, l’attrice italiana Cecilia Dazzi, l’attore italiano Massimiliano Rossi, l’attore e regista brasiliano Joao Paulo Miranda Maria, l’attore thailandese Min Min Hein, la regista colombiana Camila Beltran, la regista afro-americana Letia Solomon, la regista cilena Carolina Moscoso, la campionessa mondiale di motocross Kiara Fontanesi, e tanti altri saranno accreditati.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!