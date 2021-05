Storie di alternanza: al via il concorso 2021

Bandito dalle Camere di commercio italiane e da Unioncamere. L’iniziativa si rivolge al mondo dell’istruzione e della formazione

CAMPOBASSO. Nuova edizione del concorso ‘Storie di Alternanza’ indetto dalla Camera di Commercio del Molise e da Unioncamere. Un’iniziativa nata con l’intento di valorizzare e dare visibilità a racconti di alternanza realizzati nell’ambito di percorsi di formazione negli Istituti tecnici superiori, di percorsi duali (comprendenti la cosiddetta ‘alternanza rafforzata’ e l’apprendistato di 1° livello) o di percorsi per le competenze trasversali e per l’orientamento (Pcto).

Sarà sufficiente realizzare un racconto multimediale (video) della durata compresa tra i 3 e i 5 minuti, che presenti l’esperienza di alternanza realizzata, le competenze acquisite e il ruolo dei tutor (scolastici ed esterni) per poi descrivere il percorso di formazione seguito, mettendo in luce obiettivi e finalità, le attività previste e realizzate, le modalità di svolgimento, le competenze acquisite.

Conseguentemente ai criteri stabiliti dalla Commissione, il premio sarà suddiviso in quattro categorie e rivolto a studenti singoli e in gruppi che rientrino nei parametri prestabiliti.

Sarà possibile inoltrare le domande di partecipazione sino all’8 ottobre 2021 collegandosi al link http://www.storiedialternanza.it e registrandosi al portale. Ottenute le credenziali per accedere all’area riservata, si potrà procedere alla candidatura del progetto inserendo le informazioni richieste dalle schede presenti sul portale.

Previsti premi per il livello nazionale, dall’ammontare complessivo di 20mila euro. Potranno essere assegnate anche menzioni speciali per i racconti che si siano distinti per tematiche di particolare interesse e fino a un massimo di n. 3 menzioni speciali per tutor aziendali d’eccellenza.

La premiazione nazionale dei vincitori avrò luogo a novembre 2021 nel corso della manifestazione ‘Job&Orienta2021’.

I partecipanti dovranno far parte di una o più classi di uno o più istituti italiani, avendo svolto a partire dall’anno scolastico 2018/2019, un percorso per lo sviluppo delle competenze trasversali e per l’orientamento (presso imprese, enti, professionisti, impresa simulata, etc.).

La Camera di commercio del Molise valuterà le candidature e assegnerà un premio, per ognuna delle quattro categorie previste dal bando nazionale, riconoscendo all'Istituto a cui appartengono gli studenti/gruppi primi 3 classificati per ciascuna di esse, 100, 500 e 250 euro rispettivamente, per il primo, il secondo e il terzo classificato.

Gli iscritti in gara riceveranno un attestato nel corso della premiazione.

Sarà possibile trovare il bando integrale sul sito della Camera di Commercio del Molise.

