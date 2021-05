Educazione alimentare: nasce la rete tra imprese e scuole promossa da "Coldiretti Donne'

Rivolto ai bambini delle scuole primarie, il progetto mira ad educare i più piccoli al rispetto dell'ambiente, spiegando loro l’importanza della tutela della biodiversità come del cibo sano e genuino

CAMPOBASSO. “Lo sviluppo sostenibile e l’educazione alimentare”, questo il tema del progetto elaborato da Coldiretti Donne Impresa Molise che coinvolgerà 11 imprese agricole e tre Istituti scolastici della regione. Rivolto ai bambini delle scuole primarie, il progetto mira ad educare i più piccoli al rispetto dell'ambiente, spiegando loro, in modo semplice e chiaro, l’importanza della tutela della biodiversità come del cibo sano e genuino. Inoltre, attraverso il percorso educativo, i bambini avranno la possibilità di conoscere i prodotti del territorio, la ciclicità della natura ma anche il valore del lavoro manuale, venendo stimolati ad un approccio analitico e critico verso il cibo e l’ambiente.



Accolto subito positivamente dall’Ufficio Scolastico Regionale del Molise, nella persona della Referente dell’USR per l'educazione alla salute e all’educazione alimentare, Angela Di Fonzo, che lo ha promosso fra gli istituti scolastici della regione, il progetto è stato illustrato nel corso di un incontro svoltosi nella sala riunioni delle Coldiretti Molise a Campobasso, in parte in presenza, nel rispetto delle norme anti Covid, ed in parte in collegamento via web.

A spiegare le linee guida del progetto, che partirà nel mese di Maggio, la responsabile regionale di Coldiretti Donne Impresa Isernia, Manuela Virtuoso, e la segretaria regionale dello stesso movimento, Rosanna Sassano.



L’attività didattica prevede lezioni teoriche su argomenti inerenti la tutela dell’ambiente e la conoscenza della natura e pratiche con dimostrazioni che terranno le aziende agricole che hanno aderito al progetto. Nello specifico: il primo modulo riguarderà l’importantissimo ruolo delle api, il secondo le colture e gli animali che popolano le aziende agricole e zootecniche ed il terzo la sostenibilità ambientale e la stagionalità.