Salviamo la nostra terra, a Isernia le premiazioni delle scuole

Giovedì prossimo, presso l’Ic ‘Giovanni XXIII’, si svolgerà la Cerimonia. In passerella i vincitori della prima edizione del Concorso dell’Istituto per la Ricerca Accademica Sociale ed Educativa, Ente di formazione della Uil scuola.

ISERNIA. Giovedì 13 maggio 2021 alle ore 11 presso l’Istituto Comprensivo ‘Giovanni XXIII’ di Isernia si svolgerà la Cerimonia di premiazione del 1° Concorso ‘Salviamo la nostra terra’ per l’anno scolastico 2019/20 nel corso della quale saranno premiate le scuole vincitrici dei Premi messi in palio dall’IRASE (Istituto per la Ricerca Accademica Sociale ed Educativa) Ente di formazione della Uil scuola.

Alla Cerimonia prenderanno parte, oltre ai Dirigenti Scolastici, i docenti referenti e gli alunni dei diversi Istituti vincitori del Concorso, i rappresentanti dell’Usr del Molise e dell’Usp di Campobasso, il Vicepresidente della Giunta regionale, i rappresentanti delle Province e Comuni di Campobasso e Isernia, il Comando Regione Carabinieri Forestale ‘Abruzzo Molise’.

Tra i vincitori figurano la classe 4^ della scuola primaria di Jelsi (dell’IC di Campodipietra); le classi 2^ e 3^ classe della scuola primaria dell’IC di Carovilli, il gruppo della della 5^ primaria dell’IC “Giovanni XXIII” di Isernia; la classe 3^ della scuola secondaria di I gr. dell’IC di Colli a Volturno (IS);la c lasse 1^ della secondaria di II gr. dell’Istituto Biotecnologico dell’IIS “Pertini” di Campobasso.

