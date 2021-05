Turismo da rilanciare, Venafro ancora alla ribalta con Osvaldo Bevilacqua

Da venerdì sulla pagina Facebook del famoso giornalista è on line una efficace clip della Città con notevole successo di visualizzazioni e commenti da tutta Italia e dall’estero

VENAFRO. Osvaldo Bevilacqua promuove ancora Venafro. Da venerdì sulla pagina Facebook del famoso giornalista è on line una efficace clip della città con notevole successo di visualizzazioni e commenti da tutta Italia e dall’estero.

“Da amministratori e da cittadini – affermano il sindaco Alfredo Ricci e l'assessore al Turismo Angela Maria Tommasone - rivolgiamo pubblicamente un sentito ringraziamento a Osvaldo Bevilacqua che, dopo l’intera trasmissione di Sereno Variabile del 2015, ha voluto nuovamente descrivere le bellezze di Venafro con il suo stile inconfondibile.

Sappiamo che domenica ci regalerà un’altra sorpresa sui social e che a breve tornerà da turista: lo aspettiamo con entusiasmo. Ma dietro al video 'Alla scoperta di Venafro con Osvaldo Bevilacqu' c’è un lungo e intenso lavoro portato avanti anche da risorse umane locali. Per questo avvertiamo l’obbligo e il piacere di esprimere tutta la nostra gratitudine a Francesco Tomasso per il professionale supporto fornito in queste settimane alla produzione nella gestione delle location, nella stesura dei testi e nel coordinamento delle riprese effettuate con dedizione da Esco Produzioni Video di Ernesto Scorpio, maggiormente, da Vincenzo Villani e Roberto Viccione.

Per la disponibilità ringraziamo tanto anche Claudio Luongo, Nicandro Biasiello, Adriano Cozzolino, Luciano Bucci, i Frati Minori Cappuccini di Venafro, Gianni Di Chiaro, Carmelina Renella, Dorothy Volpe e Nina Corsetti oltre che alla Polizia Municipale, al Parco dell’Olivo, alla Fondazione Pia Unione e alla Direzione regionale musei Molise, particolarmente disponibile e dinamica.

Dal canto nostro il Comune di Venafro ha fornito tutto il sostegno possibile e ci fa piacere che questo grande gioco di squadra cittadino sia stato apprezzato anche dall’assessore regionale al Turismo Vincenzo Cotugno che tempestivamente ha condiviso la clip sulla sua pagina Facebook.

La pubblicazione di Bevilacqua si va ad aggiungere ai programmi di Rai 1, Rai 3 e Rai 5 registrati in Città solo negli ultimi sette mesi, trasmessi e da trasmettere. Questo conferma che Venafro è tra le località più attrattive della regione e che siamo in una fase importante in chiave di promozione del territorio sulla quale la nostra amministrazione si accinge a sviluppare ulteriori iniziative”.

