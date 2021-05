Agri For Food, all'Unimol si premiano le migliori idee innovative degli studenti

L'iniziativa di orientamento e approfondimento scientifico giunge alla tappa più importante. L'appuntamento è fissato per domani mattina nell'Aula Magna di via De Sanctis a Campobasso

CAMPOBASSO. Agri For Food 2021, l’iniziativa di orientamento e di approfondimento scientifico ideata per la promozione dei corsi di laurea delle scienze verdi, giunge alla tappa più importante. È in programma domani 13 maggio la premiazione della creatività e delle conoscenze scientifiche degli studenti degli istituti di istruzione superiore. L'appuntamento è fissato alle ore 10 nell'Aula Magna di Ateneo, in via Francesco De Sanctis a Campobasso.

Giunta quest'anno alla terza edizione, l'edizione 2021, oltre a proporre workshop dedicati alla discussione di tematiche d'avanguardia nel contesto agrario, forestale e alimentare, si è arricchita del concorso di idee innovative in ambito agro-alimentare e forestale denominato Agri For Food Innovation Contest. Nata con l'obiettivo di stimolare l'estro creativo delle giovani generazioni studentesche e promuovere la cultura dell'innovazione, la competizione ha visto la partecipazione di studenti provenienti da numerosi istituti sia del territorio regionale sia extra-regionale.Una valutazione delicata e sofferta ha condotto alla selezione di nove idee innovative. Alle prime tre e alla “green idea”, sulla base della graduatoria formulata dal comitato, saranno assegnati i premi previsti dal Contest, le altre 5 idee saranno oggetto di menzioni speciali.

Al momento, dal comitato scientifico di valutazione, non emerge alcuna indiscrezione in merito al nome dell'idea vincitrice ma è noto che a tenere le dita incrociate sino all'ultimo secondo saranno i tre licei scientifici, (l’Alberto Romita di Campobasso, l’Enrico Fermi di Aversa e il Convitto Nazionale Mario Pagano di Campobasso), l'Istituto Tecnico Agrario San Pardo di Larino, l’Istituto Ettore Majorana di Termoli e l’I.P.S.E.O.A. di Vinchiaturo. A premiare i giovani studenti saranno i top manager che dell'innovazione hanno fatto il filo conduttore delle proprie aziende.

La green idea, riconoscimento di particolare rilievo anche alla luce dell'importanza rivestita dalla transizione ecologica e dell’innovazione in chiave sostenibile, sarà premiata da due affermati professionisti entrambi laureati Unimol, Emilio Ivano Germano Tecnologo Alimentare e amministratore della Genus Consulting Group e Vincenzo Michele Sellitto, dottore di ricerca attualmente project leader della Biolchim spa.

Roberto Gagliardi, amministratore e responsabile del settore Ricerca e Sviluppo della Mediterranea Biotecnologie e Claudio Papa, amministratore dell'azienda Dolce e Amaro spa, assegneranno i premi che vanno a delineare il podio.

Infine, a Rossella Ferro, direttore Marketing e volto de la Molisana, incoronerà l'idea vincitrice della prima edizione dell’AgriForFood Innovation contest.

Alla presenza del rettore Luca Brunese, e della Dirigenza dell'Ufficio Scolastico Regionale del Molise, il Dipartimento di Agricoltura, Ambiente e Alimenti unitamente al Delegato del rettore al placement, Francesca Di Virgilio, incontrerà gli studenti per lanciare una sfida per un futuro vincente basato sulla Transizione Ecologica, sull’innovazione nonché sul concetto di One health.

