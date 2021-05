Gocce: in Molise un documentario contro la violenza di genere

Riscoprire le radici e affrontare un tema tristemente attuale nel lavoro del regista Simone D’angelo

TERMOLI. Inserito nel progetto ‘Gli alberi della vita – Il Molise che cura’, un nuovo documentario, le cui riprese avranno luogo nella nostra regione. ‘Gocce’ - opera presentata dalla Cooperativa sociale Kairos Termoli in collaborazione con i Comuni di Termoli e Guardialfiera, l’Associazione nazionale Città dell’Olio, l’Associazione italiana di Enogastronomia e l’Associazione culturale Lilly – che rientrerà nell’ambito del succitato progetto, è stato finanziato dalla Regione Molise attraverso il bando ‘Turismo è cultura’.



Occasione per dare luce alle eccellenze enogastronomiche e turistiche del territorio e per focalizzare, in particolar modo, l’attenzione sul tema caldo della violenza sulle donne. Come affermato dal responsabile del progetto, Nicola Malorni, per mezzo di una “contaminazione feconda” il documentario è il risultato di una felice commistione tra i diversi comparti della società, del turismo e di altre discipline.



Il diktat resta la veicolazione di messaggi importanti. Dunque, la protagonista Eva, (interpretata dall’attrice romana Noemi Bordi) dimostra tenacia e resilienza, nella sua personale vicenda di violenza subita e nella capacità di rialzarsi con coraggio. Similmente alla pianta dell’ulivo, emblema delle radici di ognuno e simbolo di riscatto nelle situazioni complesse e avverse. Il corto è stato presentato ufficialmente oggi, alla presenza del regista Simone D’Angelo, del responsabile del progetto Malorni, della protagonista Noemi Bordi, del sindaco di Termoli Francesco Roberti e dell’assessore regionale alla cultura Vincenzo Cotugno. Saranno due le presentazioni nazionali che conferiranno un’importante occasione di visibilità all’intera regione, realizzate in collaborazione con i partner nazionali del progetto, nella prospettiva di Festival internazionali.



Le riprese avranno luogo tra Termoli e Guardialfiera a partire da fine maggio. “La cultura può diventare strumento e traino per la crescita economica della nostra regione” queste le parole dell’assessore Cotugno.

