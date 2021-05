‘Lux in Tenebris’, una webserie sulle leggende del Molise

Alla scoperta di nuovi misteri sepolti da secoli. Si gira il 15 e 16 maggio a Campobasso

CAMPOBASSO. ‘Lux in Tenebris’, le leggende del Molise prendono vita e diventano una Webserie. Un’iniziativa della MarchettiFilm Produzioni, che nei giorni 15 e il 16 maggio, presso la tenuta La Castellana di Campobasso, in contrada Polese, aprirà il set cinematografico e darà il via alle riprese.

La serie, scritta e diretta da Vittorio Marchetti, regista e sceneggiatore molisano, racconta le vicende della studentessa Luce Trivisonno (Sharon Santella) che attraverso un viaggio nella regione incontrerà i protagonisti delle leggende come Delicata Civerra e Re Bove. Inoltre Luce scoprirà nuove storie, nuovi posti e sopratutto nuovi misteri sepolti da secoli sotto la terra molisana.

A far da scenario alle vicende, oltre a Campobasso, altre sette location, tra cui Tufara, Trivento e Castropignano, coinvolgendo un cast di circa quaranta attori.

Un progetto artistico, che punta anche a suscitare curiosità e interesse nello spettatore verso i borghi e i luoghi del Molise che vengono mostrati nelle riprese, aiutando il pubblico più giovane a scoprire, o ad approfondire, storie e leggende che non tutti conoscono.

Lo spettatore, muovendosi tra il passato e il presente, potrà immergersi in una dimensione magica e fantastica, che lo aiuterà a riflettere e ad immedesimarsi in vicende senza tempo.

‘Lux in Tenebris’ è una produzione MarchettiFilm. Nel cast principale Sharon Santella, Alessio Masella, Sonia Petrecca, Sirya Capobianco, Melina Ricciardelli, Federica Nasti, Giorgia Di Mario.

A completare la produzione, per la regia e la sceneggiatura di Vittorio Marchetti, Anthony De Castro aiuto regia e Irina Spina assistente alla produzione, operatore Manuel Capparelli e consulenza storica di Gioele Di Renzo. A completare il cast tecnico David Santangelo e Giada Migliore al make up, Anna Russo ai costumi, Francesca Marrone e Maria Del Cioppo alle acconciature.

