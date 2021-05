Rivolta dei Rom ad Auschwitz, il Comune di Campobasso a Lanciano

cOggi cerimonia e concerto etnosinfonico. A rappresentare l’Amministrazione l’assessore alle Politiche sociali Luca Praitano

CAMPOBASSO. Rivolta dei Roma ad Auschwitz, si è tenuto oggi, al Teatro Fenaroli di Lanciano il concerto etnosinfonico organizzato per ricordare l’anniversario dell’avvenimento.

L'evento ha avuto il patrocinio di dell’UNAR, Ufficio Antidiscriminazioni Razziali-Presidenza del Consiglio dei Ministri, e ha avuto come protagonista l’Orchestra Sinfonica ‘G. Rossini’, in collaborazione con l’Orchestra Europea per la Pace-European Orchestra for Peace e Alexian Santino Spinelli - Alexian Group, con l'obiettivo di abbattere i pregiudizi nei confronti del popolo Rom attraverso il linguaggio universale della musica e la valorizzazione del patrimonio musicale Romanì.

Il concerto, diretto dal maestro Nicola Russo, è stato trasmesso in diretta streaming ed è stato seguito da migliaia di studenti da tutta Italia.

Tra i coorganizzatori dell’evento anche il Comune di Campobasso, rappresentato per l'occasione dall'assessore alle Politiche Sociali, Luca Praitano, i Comuni di Lanciano, di Laterza, l’Unione delle Comunità Romanés in Italia (UCRI), Associazione Them Romanò Onlus di Lanciano, Logos Cultura di Pescara, Movimento Culturale Spiragli di Altamura (BA), le ANPI di Lecce, l’ANPI ‘Trentino La Barba’ di Lanciano, l’ANPI Regionale Sardegna, l’AIZO di Torino, l’Associazione ‘Il Sorriso di Marinella’ di Pescara, l’ISSREC di Sondrio, la CGIL e la Flc-CGIL entrambe di Sassari, Novagro Fertilizzanti Speciali di Arielli (Chieti), Scuola d’Italiano ‘Penny Wirton’ di Senigallia (AN), Clikbus di Vasto (Chieti).

Dopo il concerto, i rappresentanti delle amministrazioni comunali di Lanciano, Campobasso e Laterza si sono recati presso il Monumento al Samudaripen diLanciano, per la deposizione della corona.

Lanciano, città medaglia d’oro al valor militare per la Resistenza, è l'unica città in Italia ad ospitare un monumento in memoria dei popoli Rom e Sinti uccisi nei campi di concentramento nazisti.

Nella scelta della data di questo concerto, diretto dal maestro Nicola Russo, c’è la volontà di celebrare con un giorno di anticipo, la ricorrenza della Rivolta dei Rom ad Auschwitz, nota anche come Giornata dell’Orgoglio Romanò. Il 16 Maggio del 1944 infatti, le SS avevano deciso di liquidare lo Zigeunerlager da ogni presenza; i Rom e i Sinti, internati e disarmati, ebbero comunque il coraggio di ribellarsi al tentativo di sterminio da parte dei propri carnefici, mettendo a soqquadro il proprio campo e facendo momentaneamente ritirare i soldati tedeschi.

Iscriviti al nostro gruppo Facebook ufficiale

isNews è anche su Telegram: clicca qui per iscriverti

Per ricevere le nostre notizie su Whatsapp, clicca qui e salva il contatto!