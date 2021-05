'Un mese di libri', la storia di Miriam Mafai rivive nell'opera di Lidia Luberto

L'autrice presenterà il volume a Macchiagodena. L'appuntamento è fissato per sabato 22 maggio alle ore 16.30

MACCHIAGODENA. Proseguono a Macchiagodena gli appuntamenti inseriti nella rassegna 'Un mese di libri'. Il prossimo è fissato per sabato 22 maggio alle ore 16.30 in piazza Ottavio De Salvio. Protagonista sarà il libro dedicato a Miriam Mafai, scritto da Lidia Luberto (Pacini Fazzi Editore).

Dopo i saluti del sindaco Felice Ciccone, l'opera sarà raccontata dall'autice e dalla giornalista Sara Scalia (figlia di Miriam Mafai). Coordinerà l'incontro il giornalista e vicepresidente dell'Assostampa Molise Giovanni Mancinone.

Miriam Mafai aderì al partito comunista italiano nel 1943, partecipando alla Resistenza. Cronista parlamentare dell’Unità, ha poi diretto il settimanale Noi donne. Collaboratrice di Paese Sera e della Repubblica, è stata presidente della Federazione nazionale della stampa italiana

“La Miriam che conosco – scrive nella prefazione dell'opera Irene Giacobbe - raccontava la vita con attenzione e sicurezza. Aveva preservato lo sguardo sull’ambiente e sulla società che la circondava di chi ha attraversato tutti i grandi eventi del ’900: l’orrore della guerra, le persecuzioni razziali, la Resistenza, la nascita della Repubblica, l’attenzione agli altri, l’avversione per le ingiustizie, il comunismo, il femminismo, ed ha la consapevolezza della fragilità della democrazia e dei rischi che può correre. Di questa 'vita' Miriam è stata protagonista, ci ha raccontato 'come eravamo' noi, le donne ed il nostro Paese, sul filo di una narrazione emozionante, sempre partecipe”.

L'AUTRICE. Lidia Luberto è nata a Carinola e vive a Caserta. Docente di Lettere, come giornalista ha collaborato con riviste, emittenti locali e periodici; ha firmato per i quotidiani 'Il Giornale di Napoli', Roma, 'Il Corriere del Mezzogiorno', edizione regionale del 'Corriere della Sera', per i quali si è occupata di temi di carattere sociale e culturale, di problemi legati alla tutela dei beni artistici e architettonici, nonché di questioni relative alla condizione femminile. Attualmente collabora con il quotidiano 'Il Mattino'. È co-fondatrice e animatrice del Premio giornalistico nazionale 'Matilde Serao'. Questo è il suo secondo libro. Il primo, di narrativa, è 'La casa delle bifore'.

