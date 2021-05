Ambiente marino, focus del Rotary Club Campobasso

Webinar a tema in programma venerdì 21 maggio su Zoom

CAMPOBASSO. Il Rotary Club Campobasso, in collaborazione con le sedi di Agnone, Isernia, Larino e Termoli, organizza un webinar dal titolo ‘La protezione e tutela dell’ambiente marino: un contributo per il Molise’.

L’evento avrà luogo il 21 maggio, alle ore 17.30, sulla piattaforma telematica ‘Zoom’.

Un cambio di direzione, a dispetto dell’atteggiamento irrispettoso da parte dell’uomo nei confronti dell’ambiente: questo, il focus dell’incontro, che punta l’attenzione sulla cura e sul rispetto degli ambienti marini.

Tema di grande attualità, che si inserisce nel progetto di sensibilizzazione nei confronti dell’ambiente e della cura del pianeta.

Argomento che interessa anche il quotidiano di ognuno, dal momento che sostanze inquinanti presenti nell’ambiente marino vengono assorbite da microrganismi che finiscono nella catena alimentare, influendo in modo negativo sul genere umano.

Attraverso l’ideazione di questa iniziativa, il Rotary – da sempre vicino a tematiche di sensibile rilevanza sociale e culturale - intende offrire un simbolico omaggio alla regione Molise e, in particolar modo, alla fascia costiera della regione.

La prima fase dell’appuntamento vedrà presente il presidente del Rotary Club di Campobasso, Michele Rinaldi che, insieme a Salvatore Minervino (Direttore marittimo di Abruzzo, Molise e Isole Tremiti) e Antonello Cefalo (comandante provinciale della Guardia di Finanza di Campobasso) terrà i tradizionali saluti istituzionali.

A seguire, l’introduzione di Giuseppe Reale, (professore di diritto della navigazione e dei trasporti nell’Università del Molise e socio dell’associazione), il quale ricoprirà anche il ruolo di chairman.

Gli interventi successivi saranno ad opera di Maria Bonaventura Forleo (Università del Molise) e Domenico Guidotti (Guidotti ships s.r.l.) sul tema ‘L’inquinamento marino: tra percezione pubblica e attività d’impresa’.

Seguiranno poi Alessandro Furnò (comandante del Reparto operativo aeronavale della guardia di finanza) sul tema ‘La polizia del mare. I compiti del comparto aeronavale della Guardia di Finanza e l’impegno nella tutela del patrimonio ambientale’.

Di notevole rilevanza anche l’intervento di Amedeo Nacarlo (Capo del compartimento marittimo di Termoli) sul tema ‘Il mare protetto italiano: le aree marine protette’.

A concludere, Maria Laura Carranza, Angela Stanisci e Maria Carla De Francesco (Università del Molise) si occuperanno del tema ‘Le dune costiere: un patrimonio minacciato’.

Prima della chiusura, vi sarà un momento aperto al confronto, attraverso interventi inerenti alle tematiche affrontate.

Sarà possibile richiedere le credenziali per prendere parte all’ incontro, in modo privato, attraverso la sezione ‘ Contatti’ del seguente sito web:

www,rotarycampobasso.it

