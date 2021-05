Parcovie 2030, Terre rurali e transumanza, tecnici molisani per l'ambizioso progetto

Asvir Moligal di Nicola Di Niro nell'importante idea progettuale candidata per il Pnrr. Dopo quella che ha condotto al riconoscimento Unesco per la transumanza un'altra grande sfida.

L’Agenzia di sviluppo Rurale Moligal protagonista nel coordinamento territoriale e transazionale per definire la procedura di presentazione del Programma di cooperazione transnazionale delle “Terre Rurali d’Europa – T.R.E.” nella nuova programmazione Europea 2030 e del Progetto di cooperazione transnazionale “Parchi, Pastori, Transumanze e Grandi Vie delle Civiltà – PARCOVIE 2030”, candidati per il Piano Nazionale Ripresa e Resilienza.

L’Agenzia diretta da Nicola Di Niro è stata presente, nel ruolo tecnico di sviluppatore del progetto, alla riunione del partenariato che, lunedì scorso, ha portato alla firma dell’accordo tra la stessa Agenzia e i Consigli regionali di Abruzzo, Basilicata, Marche, Molise, Piemonte e Puglia. Il primo accordo stilato in tale direzione è datato 16 giugno 2017, location la Piana dei Mulini, in Molise, presenti i Presidenti dei Consigli regionali di Molise (Vincenzo Cotugno), Abruzzo e Puglia.

A Roma, presso la sede della Conferenza dei Consigli Regionali, Il Presidente Nazionale Roberto Ciambretti, il Presidente della Regione Abruzzo Lorenzo Sospiri e l’architetto Luigi Compagnoni coordinatore del Tavolo tecnico nazionale e Nicola di Niro coordinatore del partenariato internazionale, hanno predisposto i documenti oggetto dell’accordo.

Il presidente Roberto Ciambretti ha illustrato gli obiettivi e le finalità del programma e del progetto finalizzato alla valorizzazione delle vie della transumanza, evidenziate nel progetto PARCOVIE nell’ambito di un programma più ampio T.R.E. che valorizza i territori Regionali evidenziando in forma integrata le aree interne, quelle montane, i borghi, e tutte le risorse e le emergenze ambientali, storiche, culturali e delle tradizioni, agroalimentari e dell’artigianato artistico lungo quelle che con il tempo sono diventate prima vie della Transumanza, vie Pecuarie e successivamente Grandi Vie delle Civiltà. Dopo aver ottenuto il riconoscimento Unesco della Transumanza, ha sottolineato il presidente Lorenzo Sospiri promotore e capofila istituzionale del partenariato, bisognava adoperarsi per proporre un piano di salvaguardia territoriale, che abbia la pretesa di riportare l’equilibrio della presenza umana sui territori e l’ambiente il paesaggio, per generare un sistema innovativo di sviluppo socio economico che valorizzi le risorse dei territori in pratiche di turismo sostenibile, ospitalità nelle aree rurali e applicazione delle nuove tecnologie, per la comunicazione la formazione e la creazione di nuova occupazione. In questo contesto il Molise è protagonista con i tecnici che hanno giocato un ruolo determinante nel progetto che ha condotto al riconoscimento Unesco della Transumanza.

