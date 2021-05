Fotografando il Molise e non solo: aperto il quinto concorso nazionale di ‘Officine cromatiche’

Al via l'annuale ricerca di nuovi sguardi che diano luce alla nostra terra

ISERNIA. Riflettori puntati sul quinto Concorso fotografico nazionale città di Isernia.

Edizione speciale, in quanto ricorre quest’anno l’importante anniversario per l’associazione ‘Officine cromatiche’, che festeggia i primi dieci anni di attività.

Per celebrare in maniera artisticamente costruttiva, l’organizzazione di fotoamatori ha scelto di offrire un posto di riguardo tra i temi del concorso al Molise.

Un evento reso ancora più importante dall’ attestato di merito - Benemerito della fotografia Circoli - ricevuto nel gennaio 2021 dall’Unione italiana fotoamatori.

Dunque prosegue l’impegno del collettivo, che come ogni anno conferisce prestigio alla città attraverso l’istituzione di premi e con ls propria presenza nel sociale, grazie alla collaborazione con la cooperativa Lai (Lavoro anch’io).

Il concorso è patrocinato dalla Regione Molise, dalla Provincia di Isernia, dal Comune di Isernia, dalla Federazione Italiana Associazioni Fotografiche e dall’Unione italiana fotoamatori. Nel dettaglio, il contest sarà articolato in quattro sezioni tematiche, delle quali tre saranno valide per le statistiche della Fiaf (Federazione italiana delle associazioni fotografiche) e della Uif (Unione italiana fotoamatori), mentre una sarà dedicata interamente alla regione Molise, con l’intento della valorizzazione e riscoperta del territorio.



Il termine ultimo entro il quale sarà possibile inviare le proprie opere è fissato per il 28 giugno 2021, mentre la premiazione è prevista per il mese di settembre.

Per ulteriori informazioni è possibile consultare il sito dell’associazione.

