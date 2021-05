Larino, un altro anno senza la "Carrese di San Pardo": al via le celebrazioni in tono ridotto

Un velo di tristezza avvolge la comunità, privata per il secondo anno consecutivo di una delle processioni più belle e caratteristiche del Molise

LARINO. Quella che sta per iniziare è la settimana più attesa dalla comunità frentana: da domani 24 maggio prendono il via le celebrazioni in onore di San Pardo, Patrono di Larino e diocesi, che termineranno il 27 maggio.

Per il secondo anno consecutivo, per via della crisi pandemica in atto, non ci sarà la processione con i caratteristici carri ricoperti da fiori di carta crespa e trainati da mucche e buoi per le strade del borgo medievale e della parte alta della città.

Confermate solo le funzioni religiose che verranno officiate nel rispetto delle linee guida anti-contagio.

Parallelamente continua il processo, avviato lo scorso anno, di candidatura della Carrese di San Pardo nella Rete del Patrimonio immateriale Unesco.

