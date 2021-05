'Trame longobarde', tornano le mostre al museo Sannitico

L'inaugurazione è in programma sabato 29

CAMPOBASSO. Il mondo dell'arte e della cultura 'riapre' dopo il lungo stop imposto dalla pandemia e tornno anche le mostre al museo Sannitico di Campobasso, afferente alla Direzione Regionale Musei Molise-

Dal 29 maggio al 7 agosto ospiterà la mostra 'Trame longobarde. Tra architettura e tessuti', con inaugurazione sabato 29 maggio alle ore 17. La mostra, a cura di Glenda Giampaoli e Giorgio Flamini, inserita all’interno del progetto “Musei che hanno stoffa” della regione Umbria, si intreccia con la proclamazione dei Monumenti longobardi come patrimonio mondiale dell’Unesco per il sito seriale 'I Longobardi in Italia'.

Dopo essere stata ai musei di Cividale, Spoleto, Napoli, Brescia la mostra arriva al Museo Sannitico di Campobasso in virtù della sua appartenenza all’ Associazione “Italia longobardorum”, ospitando tra le sua collezioni i corredi della necropoli di Campochiaro.

“L’allestimento – scrive in una nota il direttore Leandro Ventura - propone un’accurata lettura delle tecniche antiche di tessitura attraverso una ricostruzione di tessuti, abiti e telai verosimilmente in uso tra VI e VIII secolo d. C. che rappresenta il filo conduttore per la conoscenza del popolo Longobardo. Tutti gli abiti sono stati realizzati per una metà con tessuti fatti a mano su telai orizzontali a licci riproducendo esattamente il numero dei fili di ordito e trama nonché lo spessore degli stessi fili e le torsioni; la tessitura, i costumi, gli accessori e le armi sono stati prodotti dai detenuti della Casa di Reclusione di Spoleto.

Durante la permanenza della mostra a Campobasso, al Museo Sannitico verranno organizzati tra giugno e luglio laboratori didattici su pittura della ceramica, filatura e tessitura e metallurgia longobarda”.

