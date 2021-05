Immagini come specchio dell’inconscio: la mostra di Mino Pasqualone

Il Centro Vivian Maier presenta una personale fotografica: si parte venerdì 28 maggio alle 18 preso la Galleria Spazio Immagine

CAMPOBASSO. Il Centro per la fotografia ‘Vivian Maier’ presenta la mostra personale del fotografo Mino Pasqualone, dal titolo ‘Dreamers. Sogni, fotografie e altre storie’. L’esposizione avrà luogo presso la Galleria Spazio Immagine, dal 28 maggio al 6 giugno 2021.

Nelle suggestive sale della galleria, situata nel centro storico di Campobasso, sarà possibile seguire un percorso nell’inconscio, ammirando scatti di un’intensa emotività.

Il mondo filtrato dallo sguardo del fotografo si rispecchia nel soggetto immortalato: l’immagine, quale scambio reciproco.

La mostra si articolerà in un percorso nel ricco archivio dell’artista, caratterizzato da diversi progetti fotografici e storie particolari, fittizie e reali, accomunate dall’estraneità nei confronti del tempo.

Emozionante lo sguardo sul mondo del campobassano Mino Pasqualone, i cui numerosi viaggi riflettono una continua ricerca di tendenze e bellezza, che lo rendono all’avanguardia sul fronte delle arti visive e del design. Nelle sue opere compare una profonda analisi dell’inconscio umano, che pone lo spettatore al cospetto di immagini potenti, che attraversano i vari sentimenti umani.

Visioni oniriche e stranianti, capaci di suscitare emozioni intime, paure arcane e rendere tutti ‘Sognatori ad occhi aperti’.

Il vernissage di apertura avrà luogo venerdì 28 maggio, alle ore 18. Sarà possibile visitare la mostra nei seguenti orari: dalle 17 alle 20.30, tutti i giorni. Nei festivi e prefestivi dalle 10.30 alle 12.30 e dalle 17 alle 20.30

L’ingresso sarà libero e contingentato, in ottemperanza alle vigenti norme anti covid-19. Per ulteriori informazioni, è possibile contattare l’associazione all’indirizzo mail: Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. , oppure visitarne le pagine social.

