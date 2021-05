‘Il mio eroe sei tu’, successo per il tour organizzato dalla Presidenza del Consiglio regionale

La soddisfazione di Salvatore Micone, che ha visitato diverse scuole del Molise

CAMPOBASSO. Con l'ultima tappa di ieri, presso gli Istituti Comprensivi ‘Ricciardi’ di Montefalcone nel Sannio, ‘Difesa Grande’ e ‘Bernacchia’ Termoli, si è concluso il tour itinerante dedicato al concorso ‘Il mio eroe sei tu’ della Presidenza del Consiglio regionale del Molise.

“È stata una settimana intensa e ricca di emozioni e soddisfazioni, sotto ogni aspetto – ha dichiarato il presidente Salvatore Micone - Ogni giornata è stata resa unica e caratterizzata da momenti e sensazioni forti ed autentiche che solo i bambini sanno regalare e trasmettere. E lo hanno fatto in un modo ancor più singolare e sentito, lo hanno vissuto, e noi insieme a loro, come tirare un calcio, collettivo e con gran forza, ad un pallone per mettere a segno quel punto per aggiudicarsi la vittoria. Sì, quella vittoria tanto desiderata che profuma di vita e che sembra premiare tutti questi mesi duri, fatti di privazione e senso di responsabilità, con la tanto sognata libertà. E tutto questo si è respirato a polmoni aperti, occhi lucidi di gioia e, spesso, da voci rotte dall'emozione, in un clima meraviglioso, festoso, pieno di colori, musiche e grembiulini blu”.

“Sono strepitosamente soddisfatto – ha aggiunto Micone - della riuscitissima iniziativa che la Presidenza del Consiglio, insieme all'Ufficio scolastico regionale, ha voluto convintamente mettere in campo e, soprattutto, sono molto felice di essere potuto ritornare a trascorrere del tempo con i bambini ed emozionarci insieme. Come ho più volte ribadito in questi mesi, i veri eroi di questa pandemia sono i nostri bambini e ragazzi che hanno saputo repentinamente imparare a convivere con nuove regole e comportamenti inusuali, senza mai lamentarsi e con incredibile senso di responsabilità e diligenza, senza mai perdere la speranza ed il desiderio di sognare, impartendo lezioni di vita a noi adulti. Orgoglioso e fiero di sapere che abbiamo il nostro futuro in ottime mani e strepitose e geniali menti”.

